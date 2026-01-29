[Vidéo] Cour d'appel : renvoi du procès d'un homme soupçonné de diriger un gros trafic de drogue

Poursuivi pour un important trafic de stupéfiants, Yannis Bley, devait être jugé ce jeudi 29 janvier 20226 par la cour d'appel. Le procès a été renvoyé au vendredi 6 février en raison de l'indisponibilité, pour raison de santé, de l'avocate de la défense. En septembre 2025, le tribunal correctionnel avait condamné le mis en cause, originaire de Créteil en région parisienne à six ans de prison. Le parquet qui avait requis le double de la peine a fait appel. Le trafic porterait par plusieurs kilos de cocaïne, plusieurs centaines de kilos de cannabis et des milliers de cachets de MDMA (Photo rb/www.imazpress.com)

Le 5 septembre 2025, le premier procès du plus gros trafic de drogue, dont les faits remontent au début des années 2020, à La Réunion s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Saint Denis.

Une dizaine de personnes, dont plusieurs venant de métropole, qui se retrouvent devant la juridiction réunionnaise.

A l'issu de l'audience, le délibéré tombe. Alors que le parquet avait requis des peines pouvant aller jusqu'à 12 ans d'emprisonnement pour Yannis Bley, le tribunal rend une décision quasiment de la moitié.

Les mis en cause les plus impliqués écopent globalement d'une sanction de quatre ans de prison dont deux ferme.

Le parquet fait immédiatement appel.

Un premier procès en appel est prévu en novembre 2005. Mais l'absence d'un magistrat oblige le parquet à demander un renvoi au 29 janvier 2026.

Yannis Bley est arrivé à la Cour escorté par un impression dispositif des forces de l'ordre. Regardez

Mais l'avocate de la défense a fait parvenir à la cour un certificat médical attestant de son incapacité à plaider.

"Il est très difficile de s'opposer au renvoi mais cela reste très difficile", a constaté, ce jeudi, l'avocate générale Nathalie Le Clerc'h.

Après en avoir délibéré, la Cour a prononcé un renvoi du dossier au 6 février prochain, soit dans une semaine.

- "Le tribunal a fait du droit ,le parquet fait de la politique" -

Il restait ensuite à décider du maintien ou non en détention des prévenus.

"C'est un réseau très organisé. La drogue vient avec des mules, elle est distribuée sur toute l'île et l'argent repart avec des mules ou par le biais de transferts", explique la représentante du parquet général.

"Les stupéfiants arrivent en nombre. Dans ce dossier, chacun à sa place. Chacun à son rôle. Le trafic est très organisé. L'instruction, qui a duré plusieurs mois, a permis de déterminer le rôle de chacun", enchaîne la magistrate en détaillant, au fil de l'audience, l'implication de chacun.

Le bâtonnier Norman Omarjee, représentant Ousmane M'Baye, considéré comme le second de Bley, sera, globalement, la voix des autres conseils.

"Avec de telles réquisitions, on sait déjà ce qu'il va nous arriver vendredi prochain. C'est un nouveau match qui commence. Pour moi, le parquet général fait de la stratégie judiciaire. Le dossier a déjà été renvoyé en novembre dernier parce qu'un magistrat n'était pas disponible. Tous ces prévenus n'y sont pour rien", lance le conseil sudiste.

"Si le premier jugement avait été appliqué, ils seraient libres", martèle Me Omarjee. "Dans ce dossier, le tribunal de Saint-Denis a fait du droit tandis que le parquet fait de la politique".

Au final, la Cour a décidé de maintenir en détention l'ensemble des prévenus en attendant l'audience du 6 février

www.imazpress.com / [email protected]

