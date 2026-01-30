TOUTE L’ACTUALITÉ
Plaine-des-Palmistes : perte de contrôle d'un poids lourd, route coupée dans les deux sens de circulation

  • Publié le 30 janvier 2026 à 05:59
  • Actualisé le 30 janvier 2026 à 06:02
Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes dans le secteur du Col de Bellevue, suite à une perte de contrôle d'un poids lourd, la route est coupée dans les deux sens de circulation jusqu'à nouvel ordre (Photo : sly/www.imazpress.com)

Inforoutes

