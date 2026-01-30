Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes dans le secteur du Col de Bellevue, suite à une perte de contrôle d'un poids lourd, la route est coupée dans les deux sens de circulation jusqu'à nouvel ordre (Photo : sly/www.imazpress.com)
PLAINE DES PALMISTES Perte de contrôle d'un poids lourd, route coupée dans les deux sens de circulation
