La gratuité des parkings des hôpitaux publics approuvée par les députés

L'Assemblée nationale a approuvé jeudi en première lecture une proposition de loi transpartisane proposant la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les personnels et les visiteurs - dans une limite de deux heures pour ces derniers. Le texte, porté par le socialiste Stéphane Hablot, a été adopté avec 43 voix pour et 13 contre (principalement issues des groupes Renaissance et MoDem). La France insoumise s'est abstenue.

Des textes sur le sujet avaient déjà été portés dans leurs "niches" (journées réservées) respectives par la France insoumise et le Rassemblement national, sans aboutir. Le Sénat devra se prononcer également sur le texte avant son adoption définitive.

Ces initiatives font écho à la mobilisation sur le territoire des patients et de leurs proches, scandalisés de devoir parfois payer des centaines d'euros par mois pour être soignés, comme l'ont illustré des témoignages relayés par les députés.

L'article principal du texte prévoit que "les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement", de même que les proches aidants; et que les visiteurs des patients hospitalisés "bénéficient d'au moins deux heures de stationnement gratuit par jour".

- Effet d’aubaine pour les voisinages -

Le gouvernement a tenté en vain de le réécrire, via un amendement qui a été battu. Il proposait de limiter le champ de l'article aux patients et à leurs proches, "la notion de visiteurs apparaissant trop large"; de limiter le coût du stationnement plutôt que de proposer la gratuité générale; d'étendre la mesure aux établissements privés; et de renvoyer à un décret la définition des "cas de gratuité ou de plafonnement du coût de stationnement, ainsi que le montant des éventuels plafonds qui ne peut excéder 20 euros par jour".

La ministre Charlotte Parmentier-Lecocq (Autonomie et Personnes handicapées) a souligné dans ses interventions le risque de créer un effet d'aubaine pour les voisinages, le coût pour les hôpitaux et la nécessité de prendre en compte la diversité des situations.

La France insoumise s'est abstenue sur le texte, défendant un principe de gratuité totale pour l'ensemble des usagers des hôpitaux. Stéphane Hablot a émis un avis défavorable, soulignant le risque de voir s'installer des "voitures ventouses" et la nécessité de "ramener des financements", alors que 80% des visiteurs resteraient moins de deux heures dans les hôpitaux.

