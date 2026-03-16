Les réactions après le premier tour des municipales

Ce dimanche 15 mars a eu lieu le premier tour des élections municipales 2026. 14 maires sur les 24 communes ont été élus dès le premier tour du scrutin. Après ces résultats, plusieurs élus se sont exprimés (Photo : www.imazpress.com)

• "Le second tour commence ce soir", lance Cyrille Melchior à Saint-Paul

Nous sommes qualifiés pour le second tour. C'est une nouvelle élection, un nouveau match qui commence à la minute même où je vous parle.

Ce que nous disent les urnes, c’est que près de 53 % des Saint-Paulois ont voté contre l’équipe en place.

Ce que nous disent aussi les urnes, c’est que aujourd'hui, je suis le mieux placé pour fédérer toutes les forces de l’alternance.

J’en appelle ce soir au grand rassemblement de toutes les forces vives et énergies constructives de Saint-Paul !

J’en appelle au désistement républicain, pour conforter ce résultat !

La liste du maire sortant a fait le plein !

Que les abstentionnistes du premier tour nous rejoignent.

Que les électeurs qui ont voté pour une autre liste et montré leur opposition au candidat sortant nous rejoignent.

Que tous ceux qui partagent notre envie de faire réellement avancer Saint-Paul nous rejoignent.

Que ceux qui souhaitent un vrai changement à Saint-Paul nous rejoignent.

Rejoignez-nous pour construire ensemble une majorité forte, capable de ramener de l'action, de la proximité, et un vrai cœur social dans nos quartiers.

Le second tour remet les compteurs à zéro. Nous sommes déterminés comme jamais, et nous allons mener cette bataille avec vous et pour vous. La campagne repart dès demain matin avec une énergie décuplée. On ne lâche rien, jusqu'à la victoire!

• Pour Huguette Bello, "Ce soir, les Réunionnais se sont exprimés"

"Le premier enseignement du scrutin est d’abord le bon niveau de participation. Je remercie les Réunionnais de s’être déplacés en nombre pour voter aujourd’hui. C’est là un signe fort de la vitalité de la démocratie réunionnaise. Ce niveau de participation engage les futurs élus et rappelle l’attente et l’espoir que les Réunionnais placent en la politique.

L’un des enseignements du scrutin est que le raz-de-marrée annoncé du Rassemblement National n’a pas eu lieu. La Réunion n’est et ne sera jamais une terre de racisme et de xénophobie mais bien une terre du vivre ensemble", ajoute la présidente du PLR.

Au regard des premiers résultats, les forces progressistes seront au second tour dans de nombreuses communes de l’ile. C’est un score qui nous place comme le premier mouvement politique de l’île confirmant ainsi les résultats des dernières élections législatives et européennes.

Ce soir, les forces de progrès sont en capacité de l’emporter dans de nombreuses communes et de garantir la protection des droits humains et sociaux des Réunionnais ces 6 prochaines années.

A la clôture de ce premier tour, je tiens à féliciter d’ores et déjà, les candidats élus dès ce soir. Nous nous réjouissons particulièrement des belles victoires de notre candidat Patrick Lebreton à Saint- Joseph et d’Ericka Bareigts à Saint-Denis, à la tête d’une liste d’union de la gauche dont les forces progressistes ont fait partie dès le départ. J’adresse également mes félicitations à Olivier Hoarau, brillamment réélu au Port.

Les résultats sont sans appel ! A Saint-Paul et à Saint-Denis, dans les deux communes où la Gauche a fait le choix de l’union dès le premier tour, la Gauche est nettement devant.

C’est pourquoi, nous appelons toutes les forces de progrès à l’union pour faire triompher les forces de progrès lors du second tour du 22 mars prochain.

• Fabrice Hoarau félicite Juliana M’Doihoma pour sa victoire

"À l’issue de ce premier tour de l’élection municipale à Saint-Louis, je tiens tout d’abord à saluer la participation des Saint-Louisiens et des Rivierrois qui se sont déplacés aux urnes en ce dimanche 15 mars pour faire vivre la démocratie. (Photo Stéphan Laï-Yu)

Même si les résultats ne sont pas encore totalement définitifs, ils ne laissent plus de doute quant à l’issue du scrutin. Je tiens donc à adresser mes félicitations à Madame la maire sortante, Juliana M’Doihoma, pour sa victoire.

Je souhaite également remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance et qui se sont engagés à nos côtés durant cette campagne. Leur soutien, leur énergie et leurs convictions ont porté notre projet pour Saint-Louis et La Rivière.

La vie démocratique continue et l’avenir de notre commune doit rester au cœur de nos préoccupations collectives.

Je resterai pleinement engagé au service de Saint-Louis, de La Rivière et de l’ensemble de ses habitants."

• Une large confiance renouvelée pour Patrick Lebreton

"Je tiens à remercier chaleureusement les Saint-Joséphoises et les Saint-Joséphois qui ont choisi de porter leur voix sur notre liste.

La participation est supérieure de plus de 2 points à celle de 2020 . Cette progression traduit l’intérêt des citoyens(nes) pour l’avenir de leur commune et l’importance du choix démocratique qui leur était proposé.

Avec 78 % des suffrages exprimés, la liste EnsambAvek pour Saint-Jo obtient un résultat très net, soit 15 142 voix (3 590 voix de plus qu'en 2020).

Ce score marque également une progression importante par rapport au précédent scrutin.

Notre équipe gagne en effet près de 13 points, en rassemblant une large part des électeurs qui avaient soutenu d’autres sensibilités :

• En 2020, les listes d’opposition avaient totalisé 6 092 voix.

• Cette année, l’opposition fait presque 2000 voix de moins qu’il y a 6 ans. Une partie de son électorat s'est même reportée sur notre liste

L'opposant n’a donc pas réussi à élargir sa base.

Ces résultats confirment un choix clair du Peuple Saint-Joséphois : celui de la continuité, de la stabilité et d’une vision pour l’avenir de leur commune. Cette confiance nous honore et nous engage à poursuivre le travail entrepris, Ensamb Avek la population."

• "Je prends acte ce soir des résultats à Saint-Benoît", réagit Jean-Hugues Ratenon

Je prends acte ce soir des résultats à Saint-Benoît, des résultats que mon équipe et moi-même ne contestons pas. Nous respectons le choix exprimé par les électeurs.

Je tiens à remercier en premier lieu mes colistiers, nos militants et nos sympathisants qui m’ont soutenu et qui ont fait preuve d’un engagement et d’un travail acharné.

Pour autant, ce soir n’est pas une fin, mais un début.

Nous resterons présents pour la population, comme nous l’avons toujours été. Nous continuerons notre combat pour une ville plus solidaire et plus agréable à vivre. Nous mènerons une opposition cohérente et fidèle aux attentes de la population.

Je remercie enfin tous nos électeurs, toutes celles et ceux qui ont cru en notre vision et en notre projet. Notre ligne restera la même.

Le combat continue.

• ANSEMB prend acte des résultats

Ce soir, ANSEMB prend acte des résultats. Ce scrutin a, sans conteste, exprimé une volonté profonde de tourner la page de l'ancienne politique.

Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisés à nos côtés avec tant d'énergie et de conviction.

Cependant, nous devons faire preuve d'humilité et de lucidité. Nous n'avons pas su, dans notre communication, garantir la fédération de la population autour de notre projet novateur.

Ce projet, nous le rappelons, proposait à chaque citoyen de ne pas être un suiveur, mais un partenaire actif de la vie publique. Force est de constater que la prise de responsabilité pour notre population n'est pas encore pleinement au rendez-vous.

Ce constat n'est pas une fin, mais un défi. C'est désormais à nous, plus que jamais qu'il incombe de redonner un sens à la vraie politique : celle qui se construit avec les gens, pour les gens.

Nous ne pouvons, et nous ne voulons, rester sur cette note. C'est pourquoi, dès ce soir, nous proposons à la population saint-louisienne une véritable opportunité de croire en un renouveau.

Le combat continue, avec plus de détermination que jamais. Rien n'est terminé.