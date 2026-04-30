Saint-Gilles-les-Bains : Open des Brisants, l’un des plus grands tournois de beach tennis au monde débute le 6 mai

Du 6 au 10 mai 2026, la plage des Brisants accueillera la 15 ème édition de l’Open International des Brisants, l’un des plus grands tournois de beach tennis au monde. Véritable rendez-vous incontournable du circuit international, cet événement majeur promet une nouvelle fois du spectacle… avec son lot de nouveautés. Cette année, pas moins de 83 joueurs de 23 nationalités différentes ont rendez-vous pour ce tournoi international incontournable. (Photo d'illustration : Open des Brisants)

Le club Bourbon Brisants Beachtennis (3B), affilié à la Ligue de Tennis de La Réunion Mayotte, fort de 500 adhérents, organise depuis 15 ans son Open international de beach tennis.

Forte de la réussite des événements précédents, forte de l’implication de son staff de 250 bénévoles et du soutien de ses partenaires financeurs, cette 15e édition conforte le statut de l’Open des Brisants parmi les plus grands tournois au monde ; il est labélisé "Sand Series Classic" par l’ITF et la FFT pour la quinzième fois, avec un prize money de 100.000 $, le plus élevé de toute l’histoire du beach tennis mondial.

- Les Réunionnais(es) parmi les meilleurs mondiaux -

Parmi les 600 joueurs inscrits aux tournois, les espoirs réunionnais reposent sur : Chez les dames, Mairé Bray, actuellement

20e joueuse mondiale et formée sur le sable des Brisants. Julie Baillif, championne de France 2025.

Enfin, Marie-Eve et Mathilde Hoarau, multiples championnes de France et actuellement dans le Top 100 mondial.

Chez les hommes, Mathieu Guegano, récent vainqueur du Sand Series d’Aruba Théo Irigaray, de retour sur le circuit international et 13ème meilleure équipe sur cet Open des Brisants 2026.

- Le top 20 mondial au rendez-vous -

Chez les hommes, notre Nicolas Gianotti associé à l'italien Mattia Spoto, finalistes l’an dernier et N°1 du monde en titre, va challenger l'Italien Michelle Cappelletti, octuple vainqueur de l'Open des Brisants associé au brésilien André Barran, et les autres joueurs du top 20 mondial, dont l’Espagnol Ramos Viera, qui a gagné les 4 dernières éditions de l'Open des Brisants.

Chez les dames, les italiennes Giulia Gasparri et Ninny Valentini, victorieuses l'an dernier, devront défendre leur titre face aux N°1 mondiales, la Brésilienne Rafa Miiller et la Vénézuélienne Patricia Diaz, et face aux autres immenses joueuses du top 20 mondial comme les italiennes Nicole Nobile et Sofia Cimatti, ou les brésiliennes Sophia Chow et Vitoria Marchezini, 19 ans seulement.

Au total 83 joueurs et joueuses étrangers représentant 27 nationalités différentes seront présents cette année. Il y aura 250 bénévoles au service de l'évènement cette année, contre 180 l'an dernier.

Pour fêter cela une belle cérémonie d'ouverture sera organisée le mercredi 7 mai à 18h pour accueillir toutes ces nations.

- Une organisation aux standards des plus grands tournois internationaux-

800 matchs dans 7 tournois (ITF 100.000 $, ITF 4000 $, Mixte, Loisir, One Point Challenge, Jeunes et Over 45).

Un court central qui accueille les grands matchs en night session.

Deux écrans géants outdoor et une diffusion en streaming live des matchs sur notre chaîne

YouTube et sur la chaîne brésilienne PLAY BT.

Pour représenter la France sur ce circuit élite du tour mondial de beach tennis, l’organisation doit répondre aux critères de qualité haut de gamme du "Sand Series" :

Améliorer encore la production audiovisuelle pour une diffusion internationale ; 3 terrains streamés

Structurer les équipements logistiques des places assises supplémentaires.

Mise en place d’un rooftop pour l’accueil des VIP.

Maintenir le Prize money à 100.000 $ ;

Apporter encore plus de services aux joueurs.

Le mercredi après-midi ce sont les marmailles de l’école Carrosse et de l'école 3B qui joueront avec les champions.

Nous aurons également le plaisir de recevoir les enfants de Bras Canot de l’association "Tennis Passion / Fête le mur".

Nous vous annonçons également que 142 "marmailles" sont inscrits dans les catégories U12 U14 U16 et U18. Un nouveau record à La Réunion et en France ! L'avenir est assuré.