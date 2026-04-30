Fuite de données à l'ANTS : un mineur de 15 ans interpellé et placé en garde à vue

C'est un mineur âgé de 15 ans qui serait à l'origine du piratage du site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui gère les demandes de pièces d'identité. Ce dernier, soupçonné d'avoir participé à la fuite de données de l'ANTS, a été placé en garde à vue le 25 avril 2026. Dix jours plus tôt, le ministère de l'Intérieur avait annoncé avoir "détecté un incident de sécurité" le 15 avril 2026. Un piratage qui implique la fuite des données personnelles et sensibles de plus de 11 millions de Français, des particuliers et des professionnels.

Ce jeudi 30 avril 2026, c'est la procureure de Paris qui l'annonce : un mineur a été interpellé et placé en garde à vue dans l'affaire du piratage du site ANTS.

Dans un communiqué, le ministère avait précisé que des "données à caractère personnel" étaient concernées, notamment les noms et prénoms, l'adresse électronique ou la date de naissance d'usagers.

Un signalement a été transmis à la procureure de la République de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale en vue de l'ouverture d'une enquête.

Interrogé par l'AFP, le parquet de Paris avait confirmé avoir reçu un signalement de l'ANTS daté du 16 avril portant sur "la mise en vente sur le darkweb de données qui en seraient issues".

Le parquet a ajouté que les investigations avaient été confiées à l'Office anti-cybercriminalité (OFAC).

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