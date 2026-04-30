[Photos] Saint-Denis : Go Levav, un événement caritatif et sportif organisé par les élèves du lycée Levavasseur

Ce jeudi 30 avril 2026, les élèves du lycée Levavasseur de Saint-Denis se sont réunis au Stade pour un événement caritatif, devenu en quelques années, un véritable temps fort sportif et solidaire à La Réunion. Au programme : un grand tournoi de football inter-classes, des animations, et des actions de sensibilisation handisport. Retour en images sur une journée placée sous le signe de la solidarité et du sport (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Pompons colorés à la main, baskets aux pieds et tee-shirt de sport sur le dos : il y a ceux qui encouragent et ceux qui courent après le ballon.

Sous le soleil dyonisien, les lycéens de Levavasseur, sont motivés. Ils ont un objectif précis en tête : valoriser des associations.

Pour cette quatrième édition de Go Levav les élèves ont un programme bien chargé : football, cheerleading, activités handisport et course de 400 m, pour une journée placée sous le signe du sport et de la solidarité.

- Trois associations sont mises à l’honneur -

- Les élèves de Secondes soutiennent "Run Handi Move", qui permet aux personnes à mobilité réduite de découvrir les sites de La Réunion en joëlette.

- Les élèves de Premières s’engagent avec "PropRéunion" pour la protection de l’environnement.

- Les élèves de Terminales représentent "LEDEF", qui aide les enfants malades à Madagascar.

Rendez-vous l'année prochaine pour ce rendez-vous devenu incontournable pour les élèves du lycée Levavasseur. L'occasion pour eux de rencontrer des bénévoles et de comprendre les enjeux du monde associatif.

ee/www.imazpress.com/[email protected]