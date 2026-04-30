Fin de la mobilisation des salariés des cliniques privées

Ils ont obtenu que leurs revendications soient portées au national. Ce mercredi 29 avril 2026, les syndicats qui représentent les salariés des cliniques privées étaient réunis à la direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) pour une réunion technique. À l'issue de cet entretien, un accord a été trouvé pour reprendre les négociations sur la mise en place d'une prime de vie chère, équivalente à celle des salariés du public. Reprise des réunions de travail le 29 mai 2026, une première avancée qui met un terme au mouvement de grève des salariés des cliniques privées. (Photo : D.R)

"On a trouvé un accord local qui va être proposé au niveau national, la grève est terminée" lance l'intersyndicale.

Au cœur des revendications, l’application de la prime de vie chère, "à l’instar de celle accordée aux agents du secteur public, afin de compenser le coût de la vie particulièrement élevé à La Réunion et rétablir une équité de traitement" expliquent l'intersyndicale.

Ce lundi 27 avril 2026, les salariés grévistes des cliniques privées étaient en préfecture pour "alerter sur la situation préoccupante au sein des cliniques privées de La Réunion et défendre les droits des personnels" lors de ce rendez-vous ils obtiennent une réunion technique à la DEETS.

"Les parties s'entendent pour écrire une proposition d'avenant, applicable pour le périmètre de La Réunion, et qui sera soumise aux partenaires sociaux nationaux" détaille un communiqué, une première réunion de travail se tiendra le 29 mai 2026, sous l'égide de la DEETS.

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