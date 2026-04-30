Fouilles de sacs au Port : plus de 1.000 élèves contrôlés devant leur établissement, 2 couteaux retrouvés

"Depuis le mois d’avril, les effectifs de la police nationale de la Réunion du Port sont pleinement mobilisés pour lutter contre les violences scolaires, et toutes formes de trafic", indiquent les forces de l'ordre. Plusieurs opérations de sécurisation et de fouille de sacs ont été menées aux abords d’établissements scolaires, notamment au lycée Léon Lepervenche et au collège Titan, avec l’appui de la police municipale. Un total de 1.025 élèves ont été contrôlés devant les deux établissements. Du côté des lycéens, 2 couteaux, 34 puffs et du tabac à chiquer ont été retrouvés. Deux contraventions ont aussi été adressées à un utilisateur de trottinettes. (Photos : Police Nationale)

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