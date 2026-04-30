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Incendie d'origine criminelle à Saint-Pierre : un homme placé en garde à vue

  • Publié le 30 avril 2026 à 08:21
  • Actualisé le 30 avril 2026 à 08:38
pompier SDI 974

Ce mercredi 29 avril 2026, les effectifs de la police secours de Saint-Pierre et les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un incendie d'origine criminelle dans un hall d'immeuble en centre-ville. Selon les forces de l'ordre, "le feu s'est rapidement propagé à un bâtiment voisin, nécessitant une mobilisation importante des secours" Les policiers de la ville ont interpellé un suspect à proximité de l'immeuble. L'homme, connu des services de police pour des faits similaires, a été conduit au commissariat, il a été placé en garde à vue (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

ee/www.imazpress.com/[email protected]

Faits-divers, Saint-Pierre, Incendie, Police

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