Saint-Benoît : quand des palettes entières de bouteilles d'eau passent le week-end sous le soleil

Tout au long du week-end du 25 et 26 avril 2026, des clients du Carrefour de Saint-Benoît ont pu remarquer qu'une grande quantité de bouteilles d'eau avaient été stockée...en plein soleil. Et ce jusqu'à lundi. Une situation qui a interrogé sur la gestion des stocks, et surtout sur un éventuel risque pour les consommateurs. Interrogée, la DAAF assure que "tant que la bouteille est intacte et fermée, l’exposition au soleil n’entraîne pas de contamination microbiologique". Cependant, une une exposition prolongée à la chaleur ou aux rayonnements solaires peut tout de même avoir des conséquences (Photo DR/www.imazpress.com)

La gestion et la sécurité des stocks sont toujours des questions importantes pour les consommateurs. Quand des palettes entières restent donc au soleil pendant plusieurs jours, forcément, cela interroge.

Contacté, le groupe Bernard Hayot (GBH), qui détient les Carrefour de La Réunion, confirme que des palettes ont passé le week-end dehors. "Normalement, ces palettes sont stockées à l'ombre. Nous avons eu une grosse livraison samedi, qui n'a pas pu entrer en réserve", nous explique-t-on. "Tout est rentré dans l'ordre", nous assure-t-on par ailleurs.

Le groupe n'a cependant pas développé sur la question des risques à la consommation, malgré notre demande.

Du côté des autorités, on nous précise que "les eaux embouteillées sont soumises aux mêmes règles de gestion et de contrôle que l’ensemble des aliments". Elles doivent donc être "stockées dans un endroit propre, sec et ventilé, protégées autant que possible de la chaleur excessive et de l’exposition directe et prolongée au soleil, et conservées à l’abri de toute source de pollution (odeurs, hydrocarbures, produits chimiques, etc.)".

Des règles qui n'ont donc pas été respectées.

- Une qualité qui peut être altérée -

La préfecture précise tout de même que "tant que la bouteille est intacte et fermée, l’exposition au soleil n’entraîne pas de contamination microbiologique".

En revanche, "une exposition prolongée à la chaleur ou aux rayonnements solaires, pourraient entraîner une altération des qualités organoleptiques (sensorielles) de l’eau et favoriser la migration de certains composés, notamment issus du matériau plastique de l’emballage".

Elle prévient : "toute modification inhabituelle de l’aspect, de la coloration, de l’odeur ou du goût de l’eau doit conduire à ne pas la consommer". Vous savez donc à quels détails être attentifs, si vous avez des doutes sur la qualité de l'eau que vous achetez.

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