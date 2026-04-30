Disparition inquiétante à Saint-Joseph : la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Denis Duhamel

La famille de Denis Duhamel est sans nouvelle de lui depuis le 18 avril 2026. Aujourd'hui, c'est la gendarmerie de La Réunion qui lance un avis de recherche. Arrivé sur l'île le 2 avril pour un séjour de deux mois, il se déplace en bus. Si vous l'avez vu, contactez la gendarmerie de Saint-Joseph.

Denis Duhamel a 59 ans, il mesure environ 1,80 m pour 70 kg. Signe distinctif : il a un tatouage représentant un loup sur l'épaule gauche. Sa famille pense qu'il portait un chapeau blanc, une veste sans manches et des tennis et le jour de sa disparition.

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