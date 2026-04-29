Météo : jeudi sous quelques pluies

Pour ce jeudi 30 avril 2026, Matante Rosina prévoit une matinée encore agréable avant l'arrivée d'un front de faible activité qui remonte par le sud de l'île et apporte de légères pluies sur une large moitié du sud. Le vent du sud tourne progressivement au sud-est et se montre turbulent sur les plages de l'ouest ainsi que sur la Route des Laves jusqu'à Sainte-Anne. (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)