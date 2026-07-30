Le Tampon : les gendarmes lui sauvent la vie, un homme vient leur dire "merci"

Le 30 juin 2026, un homme a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire dans un commerce du Tampon. Alertés, deux gendarmes de la brigade voisine interviennent et entament la réanimation le temps que les secours arrivent. Aujourd'hui, la victime est rentrée chez elle. L'homme a tenu à remercier ces militaires qui lui ont sauvé la vie (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Le 30 juin, alors que l'homme est inanimé au sol, les gendarmes se relaient sur les compressions, un autre part en quête d'un défibrillateur et revient avec l'appareil et un médecin.

Entre les chocs, les trois hommes se relaient sans jamais interrompre le massage, jusqu'à l'arrivée des pompiers et du Samu.

L'occasion de rappeler qu'il faut :

- appeler le 15, haut-parleur activé : l'opérateur vous guide.

- Massez au milieu de la poitrine, bras tendus, sans vous arrêter.

- Faites apporter un défibrillateur par quelqu'un d'autre : l'appareil parle et n'envoie un choc que si nécessaire.

Aucun diplôme requis, et vous ne pouvez pas aggraver la situation.

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