[Photos - Vidéos] Opération "Premières Pages" : le Département offre 32.000 livres aux tout-petits

Le conseil départemental a lancé, ce mercredi 29 avril 2026, la 11 ème édition de l'opération "Premières Pages", au Jardin de l’État, à Saint-Denis. Cette année encore, des milliers de familles réunionnaises sont invitées à récupérer gratuitement un album destiné aux enfants nés en 2024 et 2025. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Un livre pour grandir, rêver et découvrir. Ce mercredi, au Jardin de l’État, le Conseil départemental a officiellement donné le coup d’envoi de la 11e édition de l’opération "Premières Pages", un dispositif désormais bien ancré dans le paysage culturel réunionnais.

Cette année, ce sont 32.000 familles qui sont concernées. "C'est une fierté pour le Département d'accompagner ce projet et de faire en sorte que nos enfants puissent être en contact avec des livres le plus tôt possible", souligne Gilles Hubert, vice-président du Département. "Cet objet est essentiel à la transmission de la connaissance", il insiste. Écoutez.

- Un album local entre poésie et nature -

Pour cette édition 2026, le choix s’est porté sur une création locale.

L’album, intitulé "L’Éleveuse de Forêt / Soignèr la Foré", a été imaginé par l’artiste réunionnaise Julie Bernard, avec une traduction en créole signée Francky Lauret, aka Franky Lotér. "Ça fait chaud au cœur que ce livre aille dans autant de familles réunionnaises", confie l’autrice. Regardez.

L’ouvrage met en lumière la richesse de la forêt réunionnaise, à travers une approche poétique. "Il s’agit de rappeler la beauté de la forêt plutôt que de faire la morale", explique-t-elle.

Pensé pour les tout-petits, le livre se veut aussi accessible à toute la famille. "C’est un ouvrage à plusieurs niveaux de lecture. Même s’il est offert aux bébés, il s’adresse à tous", précise Julie Bernard, convaincue que "dès la naissance, l’enfant emmagasine du vocabulaire et des notions".

- L’accès au livre dès le plus jeune âge -

Pilotée par la bibliothèque départementale de La Réunion, l’opération s’inscrit dans une démarche plus large de lutte contre l’illettrisme. "Le goût de la lecture se construit dès les premières années de vie", rappelle le représentant du Département lors du lancement.

Un enjeu majeur sur le territoire, comme le souligne Pierre-Henri Aho, directeur de la bibliothèque départementale : "Notre mission, c’est d’emmener le lecteur réunionnais, de 0 à 99 ans, vers la connaissance et la culture". Écoutez.

Depuis 2015, l’opération a pris une dimension résolument locale, en valorisant les artistes de l’île et en proposant des albums bilingues français-créole. "C’était important pour nous d’en arriver là", il explique.

- Un dispositif accessible sur toute l’île

Les familles concernées peuvent récupérer, gratuitement, l’ouvrage dans 94 points de distribution, notamment dans les bibliothèques communales et les centres de Protection maternelle et infantile (PMI). Un courrier, désormais dématérialisé, est envoyé aux familles pour les inviter à venir retirer leur exemplaire.

Si toutes ne se déplacent pas encore, le Département espère améliorer ce taux de participation. "Ces dernières années, un bon tiers des familles est venu récupérer le livre. Nous travaillons activement à faire en sorte d’augmenter ce chiffre", indique Gilles Hubert.

Au-delà du livre, l’opération se veut avant tout un moment de partage. "Lire, c’est bien plus qu’apprendre des mots. C’est construire sa pensée, développer sa sensibilité et trouver sa place dans le monde", a rappelé l'élu. Une invitation à tourner les premières pages… et à en ouvrir bien d’autres.

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