Opération 1ères pages 2024 : le Département veut sensibiliser les tout-petits à la lecture

Plus de 700 familles étaient présentes, ce mercredi 29 mai 2024 dans le Jardin de l’Etat pour recevoir un livre dans le cadre de l’opération 1ères pages. Un livre, une histoire… pour éveiller la curiosité et surtout transmettre l’amour de la lecture. "Bat Karé, i fé grandi/la balade, quelle émotion !", c’est l’ouvrage qui a été offert à tous les bébés qui sont nés en 2023. (Photo : Département)

C’est au son de balades enfantines et dans un joyeux brouhaha que les parents et les bébés ont été accueillis dans le Jardin de l’État.

Chaque année, l’opération 1ères pages fait l’objet d’un concours qui permet de choisir l’ouvrage qui sera distribué. Sur les 54 dossiers reçus, le choix du jury s’est porté sur le manuscrit de Rachelle Hoarau, l’auteure et Laura Hoarau, l’illustratrice dont le pseudonyme est Taora. "Bat Karé, i fé grandi/La balade quelle émotion !", est écrit en créole et en français.

Un livre "avec une sensibilité écologique qui porte une attention particulière à la faune et la flore et surtout à la qualité de l’écriture en créole réunionnais", indique le Département. Il s’agit d’une première publication pour l’auteure et l’illustratrice.

Plusieurs animations étaient proposées dont celles offertes par la PMI qui "contaient et chantaient pour le plaisir des tout-petits qui battaient des mains au rythme des comptines".

Les 12.500 familles concernées par des naissances survenues en 2023 à La Réunion recevront un courrier les invitant à venir retirer un exemplaire de "Bat Karé, i fé grandi/La balade quelle émotion !" dans la bibliothèque ou le centre de PMI proche de chez eux.

- Sensibiliser à la lecture dès le plus jeune âge -

. Sensibiliser les familles les plus fragiles et les plus éloignées du livre et leur montrer l’importance de la lecture dès le plus jeune âge, ce sont les objectifs de l’opération 1ères pages.

Initiée par le ministère de la Culture, cette opération est relayée à La Réunion par la Bibliothèque Départementale en partenariat avec la DAC-Réunion, la PMI et CAF. L'objectif est de faire du bébé un futur lecteur et surtout permettre que ce moment de lecture devienne un moment d’échange entre les enfants et leurs parents.

"L’initiation et l’invitation à la lecture dès le plus jeune âge est un socle essentiel de notre engagement auprès de nos enfants. Sur une île où l’on recense près de 110.000 personnes en situation d’illettrisme, l’école ne doit pas être la seule source d’apprentissage à la lecture et à l’écriture. La famille doit pleinement y participer. J’ai même envie de dire que vous, pères et mères de famille, êtes les premiers maillons de cet apprentissage dès leur plus jeune âge", a expliqué Béatrice Sigismeau.

"Le Département, de par sa vocation sociale, a toujours été aux côtés des familles. Aujourd’hui, c’est l’occasion de réaffirmer l’attachement de notre Collectivité d’accompagner les familles au-delà du domaine social, en soutenant notamment la réussite éducative de notre jeunesse, ce qui passe nécessairement par la maîtrise de ces fondamentaux que sont la lecture et de l’écriture" a encore précisé Béatrice Sigismeau.

Pour rappel, à La Réunion l'illettrisme touche plus de 100.000 personnes, soit 20% de la population. Un chiffre tristement constant depus au moins trois decennies.

