Dans les associations, les lutins du Père Noël redonnent vie aux jouets pour les plus précaires

À quelques jours de Noël, les associations de La Réunion s'activent pour redonner vie aux jouets déposés par des particuliers ou collectés. Poupées, peluches, jeux de sociétés… l'objectif est de permettre à tous les bénéficiaires d'offrir un cadeau sous le sapin à chacun à enfant.

Chez Emmaüs Réunion, les jouets légèrement abîmés, auxquels il manque une pièce, sans piles ou sales… "sont réemployables". "Les gens peuvent quand même jouer avec", explique Laura Moutouchetty, directrice adjointe.

Ce qui est vraiment cassé par vers la filière recyclage d'Éco Maison.

- Les lutins d'Emmaüs aux commandes de jouets -

Pour remettre à neuf les jouets collectés lors d'opération ou déposés chez Emmaüs, salariés et bénévoles s'attellent à la tâche. En 2024, année du démarrage du conventionnement et de la traçabilité pour les jouets, "nous avons collecté 10 tonnes de jouets, dont 6,8 tonnes ont pu être réemployées", indique Laura Moutouchetty.

"Même si l'on ne peut pas compléter un puzzle, pour autant, il va y avoir une phase de diagnostic, de tri, de nettoyage et de valorisation simple des jouets", explique Laura Moutouchetty, "comme passer le doudou à la machine, reconstituer des univers Légo".

Tout cela grâce aux salariés en contrat d'insertion, accompagnés socialement et professionnellement par l'association.

Emmaüs a d'ailleurs augmenté ses effectifs en embauchant plusieurs personnes pour ses boutiques sur l'île et ses ateliers, dont celui de l'ouest.

Les espaces de vente solidaire sont ouverts jusqu’au samedi 27 décembre, les mercredis et samedis.

- Une grande collecte solidaire pour offrir des cadeaux à tous -

En plus d'Emmaüs, d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire ont collecté des jouets cette année au profit des foyers plus modestes.

Tel a été l'objectif de la Grande collecte solidaire lancé par Éco Maison. 14 points de collecte, enseignes, magasins de jouets sur l'île pour "collecter des jouets d'intérieur ou d'extérieur, de société, électriques…", explique Philippe-Alexandre Rebboah, président du Syndicat du commerce de La Réunion (SICR)

Après collecte, "toutes les petites mains se sont afférées pour redistribuer vers les centres afin de redistribuer les jouets aux centres d'actions sociales des communes", dit-il.

"C'est une vraie solution pour lutter contre les déchets et donner du pouvoir d'achat aux ménages les plus modestes", se réjouit Philippe-Alexandre Rebboah.

En 2024, 49 tonnes de jouets ont été collectées. 41 tonnes sont parties vers le réemploi.

Retrouvez ici tous les points de collecte de La Réunion.

- Après Noël en France, 100.000 tonnes de jouets terminent à la poubelle -

Chaque année, la période de Noël est très attendue par tous les enfants. Tous déballent leurs cadeaux et profitent de leurs nouveaux jouets.

Des nouveaux joujoux pour remplacer certains moins tendance, abimés ou simplement par ce que l'on aime plus jouer avec.

Selon une étude de 2020 de l’ADEME (Agence de la transition écologique), 100.000 tonnes de jeux et jouets sont jetées tous les ans en France.

