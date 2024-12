Noël : quand la malle de jouets déborde... nombreux terminent à la poubelle

Noël est passé et avec lui, le Père Noël qui "descend du ciel avec ses jouets par milliers". Depuis le passage de l'homme en tenue rouge avec sa montagne de cadeaux, nombreux sont les réunionnais à faire de la place et à jeter les vieux jouets et peluches. En France chaque année, 100.000 tonnes de jouets – même en bon état - terminent à la poubelle. Pour limiter leur abandon, des collectes s'organisent (Photo : sly/www.imazpress.com)

Chaque année, la période de Noël est très attendue par tous les enfants. Tous déballent leurs cadeaux et profitent de leurs nouveaux jouets.

Des nouveaux joujoux pour remplacer certains moins tendance, abimés ou simplement par ce que l'on aime plus jouer avec.

À La Réunion, dans les déchèteries comme sur le bord du chemin, on peut retrouver des voitures de courses, des peluches, des trotteurs pour enfants. S'il n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de jouets jetés dans le département, selon une étude de 2020 de l’ADEME (Agence de la transition écologique), 100.000 tonnes de jeux et jouets sont jetées tous les ans en France.

- Plus de 30.000 tonnes de jouets ont échappé à la benne cette année -

Dans les déchèteries de l'île, des bacs de collecte sont installés pour que les réunionnais ne jettent pas leurs jouets encore en bon état.

Sur le Territoire de l'ouest, la "collectivité assure un comptage des jouets qui sont détournés de la benne pour y être réutilisés, réemployés".

En 2023, ce sont 14.351 jouets qui ont été déposés et 7.188 récupérés. Les autres étant devenus irrécupérables.

"Il s'agit du troisième flux déposé après les livres et les vêtements", ajoute le TO.

Pour exemple, "sur la dernière opération Trokafet en 2023, 2.209 jouets ont été déposés, 991 récupérés et parmi eux : des skateboards, des peluches, poupées, jeux électroniques, puzzle, jeux de société, voiture, robot, camion ou encore tricycle".

À l'échelle de la France, Écomaison – un éco-organisme – a collecté au cours de l'année 2024 près de 30.000 tonnes de jouets, soit l'équivalent de 85 millions de jouets.

- Du recyclage pour la filière jouet -

À l'inverse, les jouets qui ne sont plus en bon état sont "orientés en benne jouets/ameublement, soit en déchets d'équipements électriques et électroniques s'ils comportent des piles ou batteries", précise le Territoire de l'ouest.

Dès lors, "la filière le reprend pour séparer les composants et permettre un recyclage"", ajoute la collectivité.

S'il n'est "pas dangereux, il part à l'enfouissement".

Le Territoire de l'ouest qui a conventionné avec la filière jouet courant 2024 pour distinguer les flux et faciliter à terme le recyclage.

En France, près d'un jouet sur deux est orienté vers le réemploi.

Conformément au Plan DROM-COM d’Ecomaison pour la filière REP des Jeux et Jouets l'organisme collecte " des jouets en apport volontaire, partout où c’est possible, sur le territoire réunionnais", explique Lionel Quille, responsable Drom-Com d'Écomaison.

"Des gros Jeux et Jouets ramenés en déchèteries, soit en zone réemploi, soit dans les bennes multi-REP que nous avons dans les déchèteries du TO, de la Cinor et de la Cirest."

- Jouets : ne les abandonnez pas, donnez-les -

Face aux 100.000 tonnes de jouets jetées chaque année, des associations. Ecomaison propose d'ailleurs, de collecter les jouets sur les différents sites de La Réunion.

"Des petits jeux et jouets de -80cm à déposer dans des bornes de pré-collecte Ecomaison, dans les 8 enseignes La Grande Récré et Star Jouets du Groupe GEF (adhérent Ecomaison), et dont la totalité est confiée à l'ADRIE, Emmaüs Les Papillons, Emmaüs Grand Sud) pour du tri à des fins de réemploi + mise en filière de valorisation pour les jouets abîmés", indique Lionel Quille.

"Des petits jeux ou gros Jeux et Jouets collectés par l'ADRIE, Kalou, Emmaüs Les Papillons, Emmaüs Grand Sud, AIDE2S, Tremplin Saint-Pierre) en porte à porte, en magasins, en collecte ponctuelle, en zone Réemploi des déchèteries ou récupérés en apport volontaire sur leur site – pour tri à des fins de réemploi + mise en filière de valorisation pour les jouets abîmés", ajoute-t-il.

Chez Emmaüs Réunion, ces jouets "sont dans les centres de traitement, rapatriés puis triés", explique Laura Moutouchetty, adjointe de direction. "S'ils sont récupérables, nous les mettrons dans les boutiques solidaires", ajoute-t-elle.

Retrouvez ici tous les points de collecte de La Réunion.

- Noël : une industrie très polluante -

Gros utilisateur de plastique, le jouet ne bénéficie que depuis 2022 d'une filière dédiée à son recyclage et son réemploi, en 2023.

L’industrie de Noël est très polluante. "La moitié des jouets se retrouve dans les ordures ménagères, environ 45% est collecté en déchetteries publiques et moins de 5% est réemployé", explique à l’AFP Dominique Mignon, présidente d’Ecomaison.

De plus, "entre 72% et 75% des jouets sont composés de plastique, avec plusieurs types de résine, 20% de papier-carton et 10% de bois. Mais tous ces matériaux se recyclent parfaitement dès lors qu’on les trie", conclut-elle.

Qui dit jouet dit également emballages en carton et en plastique à profusion. Si les jouets ne peuvent pas être jetés dans les bacs jaunes, les cartons ou papiers cadeaux le sont, tout comme le papier bulle et le ruban d’emballage (sauf ceux en tissu qui peuvent être réutilisés, avec la technique du Furoshiki)", explique Citeo. Pour les cartons, direction le bac de tri.

D'après les chiffres de Citeo, "les fêtes de Noël génèrent chaque année la consommation d’environ 20.000 tonnes de papiers cadeaux en France, auxquelles s'ajoutent des livraisons records de colis".

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com