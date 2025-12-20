À la une de ce dimanche : jouets de Noël, menu petit budget, négociations Ukraine-Russie, insolite, clémentine corse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 21 décembre 2025 : - Dans les associations, les lutins du Père Noël redonnent vie aux jouets pour les plus précaires - Trois menus pour un repas de Noël petit budget - Proposition américaine de négociations directes Ukraine-Russie, selon Zelensky - Insolite : le héro de l'Australie, découverte d'empreintes de dinosaures, une spirale lumineuse dans le ciel de La Réunion - La clémentine corse, Petit Poucet centenaire qui parie sur la qualité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : ciel mitigé entre averses et éclaircies (Photo www.imazpress.com)

À quelques jours de Noël, les associations de La Réunion s'activent pour redonner vie aux jouets déposés par des particuliers ou collectés. Poupées, peluches, jeux de sociétés… l'objectif est de permettre à tous les bénéficiaires d'offrir un cadeau sous le sapin à chacun à enfant.

Ça y est, il n'y a plus une minute à perdre, il ne reste que quelques jours avant le lancement des grands repas de fêtes. Si vous n'avez pas de menu en tête, pas de panique, nous nous occupons de tout (enfin, pas de la cuisson). Voici nos idées de menus petit budget, il ne vous reste plus qu'à faire quelques courses.

Les Etats-Unis ont proposé d'organiser les premières négociations en face-à-face entre l'Ukraine et la Russie depuis six mois, à Miami, où de nouvelles discussions en vue de mettre la fin de la guerre doivent se dérouler, a assuré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 au au vendredi 19 décembre 2025, le voici. Les Australiens ont salué dimanche le courage d’un "héros" qui a attrapé un tireur au cours de l’attaque antisémite meurtrière sur une plage de Sydney. Des centaines de mètres d'empreintes de dinosaures découvertes dans les Alpes italiennes. Plusieurs personnes ont été alertées par une spirale lumineuse dans le ciel de La Réunion. Il s'agit d’un dégazage du 2ème étage d’une fusée SpaceX Falcon 9.

Elle est sucrée, finement acidulée et vendue "le cul vert" avec ses feuilles: la clémentine corse, qui fête ses 100 ans, est un Petit Poucet face au géant espagnol mais a su trouver sa niche haut de gamme sur le marché français.

Ce dimanche 21 décembre 2025, Matante Rosina ouvre tranquillement la case n°21 de son calendrier de l’avent. À l’intérieur, une bouteille de jus de tamarins : acidulé juste comme il faut pour démarrer la journée. Elle jette un œil dehors, tasse à la main, pendant que le soleil hésite encore. Dans sa boule de cristal, la matinée débute avec quelques averses du côté de l’Est, surtout au lever du jour. Rapidement, les éclaircies reviennent longer le littoral, offrant un temps plutôt agréable malgré les nuages qui traînent en altitude. L’ambiance reste douce et respirable sur la majorité de l’île. L’après-midi, Matante Rosina voit les nuages s’activer sur les hauteurs de l’Ouest et du Sud, où quelques averses pourraient venir rafraîchir l’air. Une journée mi-figue mi-raisin, parfaite pour savourer un jus de tamarins bien frais et profiter du dimanche à son rythme. É zot, kosa zot i boir zordi ?