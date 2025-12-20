Météo : ciel mitigé entre averses et éclaircies

Ce dimanche 21 décembre 2025, Matante Rosina ouvre tranquillement la case n°21 de son calendrier de l’avent. À l’intérieur, une bouteille de jus de tamarins : acidulé juste comme il faut pour démarrer la journée. Elle jette un œil dehors, tasse à la main, pendant que le soleil hésite encore. Dans sa boule de cristal, la matinée débute avec quelques averses du côté de l’Est, surtout au lever du jour. Rapidement, les éclaircies reviennent longer le littoral, offrant un temps plutôt agréable malgré les nuages qui traînent en altitude. L’ambiance reste douce et respirable sur la majorité de l’île. L’après-midi, Matante Rosina voit les nuages s’activer sur les hauteurs de l’Ouest et du Sud, où quelques averses pourraient venir rafraîchir l’air. Une journée mi-figue mi-raisin, parfaite pour savourer un jus de tamarins bien frais et profiter du dimanche à son rythme. É zot, kosa zot i boir zordi ? (Photo rb/www.imazpress.com)