À retenir ce soir : Défilé à Saint-Denis, conseil des ministres, 20 Désanm à Saint-Paul, homme armé et partenariat entre le Cros et French Bee

Saint-Denis vit ce samedi 20 décembre au rythme de la Fèt de la liberté, portée cette année par un message fort : "Lo Kaf lé pa in koulèr, lo Kaf lé in valèr". Une journée de commémoration et de célébration, ancrée dans la transmission, la connaissance et la fierté.

Trois jours après l’échec de la commission mixte paritaire pour faire adopter le budget 2026, un conseil des ministres aura lieu lundi soir. Une loi spéciale pourrait y être adoptée.

À Saint-Paul, ville première du Peuplement de La Réunion, l’Histoire se raconte, se partage et se vit. Au cimetière marin, qui ne forme plus qu'un seul espace unifié avec le cimetière des esclaves et des oubliés, la ville de Saint-Paul s’est recueillie : Pour se souvenir. Pour honorer. Pour transmettre.

Un homme armé d'un couteau, menaçant des passants en plein coeur d'Ajaccio samedi midi, a été tué par la police, le procureur écartant à ce stade un acte terroriste.

Le Comité Régional Olympique et Sportif (Cros) de La Réunion et la compagnie aérienne French Bee ont officialisé la signature d’une convention de partenariat destinée à soutenir le développement du mouvement sportif réunionnais. Un accord stratégique, pensé pour répondre à une problématique majeure de l’insularité : le coût et l’organisation des déplacements aériens.