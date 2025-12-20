Le Cros de La Réunion et French Bee s’allient pour faciliter les déplacements des athlètes

Le Comité Régional Olympique et Sportif (Cros) de La Réunion et la compagnie aérienne French Bee ont officialisé la signature d’une convention de partenariat destinée à soutenir le développement du mouvement sportif réunionnais. Un accord stratégique, pensé pour répondre à une problématique majeure de l’insularité : le coût et l’organisation des déplacements aériens. (Photo DR Cros de La Réunion)

Ce partenariat vise en priorité à réduire les frais de transport des ligues, comités et clubs sportifs, souvent confrontés à des obstacles financiers pour participer aux compétitions nationales et internationales. Plus de 1.700 clubs réunionnais sont concernés par ce dispositif, qui entend favoriser une plus grande égalité d’accès à la compétition.

- Ouvrir le sport local sur le monde -

Au-delà des tarifs préférentiels, la convention prévoit également un accompagnement administratif renforcé et personnalisé. Chaque structure sportive pourra bénéficier d’un suivi individualisé pour l’organisation et la réservation de ses voyages, afin de simplifier les démarches et d’optimiser la logistique des déplacements.

Pour Karine Bonnal, responsable de French Bee à La Réunion, cet engagement s’inscrit pleinement dans l’ADN de la compagnie : "En facilitant la mobilité de nos athlètes, nous aspirons à ouvrir leurs horizons et à offrir de nouvelles perspectives à la population réunionnaise. Cet accord incarne la volonté de French Bee d’être un trait d’union entre notre île et le monde".

- Tarifs préférentiels et facilités administratives -

Même constat du côté du Cros. Son président, Johan Guillou, rappelle que le transport aérien représente un frein réel pour de nombreux sportifs : "Trop souvent, des athlètes renoncent à se déplacer pour des raisons strictement financières. L’égalité des chances passe aussi par la possibilité de performer au-delà de nos frontières". Tarifs préférentiels, facilités administratives et écoute des besoins du terrain : pour le Cros, ce partenariat coche toutes les cases. "J’espère qu’il sera, pour le sport réunionnais, un véritable cadeau de Noël", conclut Johan Guillou.

Avec cette convention, le Cros de La Réunion et French Bee posent les bases d’une coopération durable, au service des bénévoles, des dirigeants et surtout des athlètes, afin de renforcer la place du sport réunionnais sur les scènes nationale et internationale.

