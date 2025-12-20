Le 20 désanm i fé réyone Sin Pol

À Saint-Paul, ville première du Peuplement de La Réunion, l’Histoire se raconte, se partage et se vit. Au cimetière marin, qui ne forme plus qu'un seul espace unifié avec le cimetière des esclaves et des oubliés, la ville de Saint-Paul s’est recueillie : Pour se souvenir. Pour honorer. Pour transmettre. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul : (Photos ville de Saint-Paul)

Le défilé des associations, l’hommage mémoriel, les prestations de Ti Moris et de l’École municipale de musique, et la présence d’une délégation sud-africaine emmenée par la viceMinistre des Arts, des Sports et de la Culture, Peace MABE, ont donné à ce moment une portée forte et universelle.

Deux histoires différentes, un même combat : la lutte contre l’esclavage colonial à La Réunion et la révolte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Pendant 237 ans, le cimetière marin de Saint-Paul était divisé : d’un côté les baptisés, de l’autre, les esclaves relégués à l’extérieur.

Aujourd’hui, en unifiant le cimetière des esclaves et des oubliés avec le cimetière marin, SaintPaul a symboliquement fait tomber ce mur de la ségrégation, ce mur de la séparation, ce mur de l’apartheid.

Un acte mémoriel fort : nos ancêtres reposent désormais dans un même lieu, reconnu, protégé et sanctuarisé, fidèle à l’esprit des glorieuses marones et des glorieux marons : PHAONCE, CIMENDEF, HÉVA, RAHARIANNE, MAFATE, ANCHAING et bien d’autres.

À Saint-Paul, nous choisissons de nous souvenir ensemble. Non pour nous diviser, mais pour nous rassembler.

Le 20 désanm i réyone dann shak kartyé zizka tar : vyen a zot pou fé viv la mémwar nout’ péi é l’listwar La Rényon pou la fèt kaf !