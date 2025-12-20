20 Désanm 2025 : Saint-Denis commémore l'abolition de l'esclavage en présence de la ministre Bergé

Saint-Denis vit ce samedi 20 décembre au rythme de la Fèt de la liberté, portée cette année par un message fort : "Lo Kaf lé pa in koulèr, lo Kaf lé in valèr". Une journée de commémoration et de célébration, ancrée dans la transmission, la connaissance et la fierté. (Photos sly/www.imazpress.com)

Ce samedi matin, un temps de recueillement s’est tenu au Jardin de la Liberté à Saint-Denis, en présence de Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les Discriminations. Prises de parole, chants et maloya ont accompagné ce moment solennel dédié à la mémoire des ancêtres. Le kozman a été ouvert par la scientifique Klara Boyer-Rossol, donnant le ton d’une journée placée sous le signe du sens et de l’histoire.

"Il s’agit de rappeler pourquoi le 20 décembre est férié à La Réunion", souligne la Ville, qui souhaite faire de cette date un moment de réflexion autant que de rassemblement.

Cet après-midi, à 17 heures, place au Gran Défilé pou la Liberté. Près de 2.000 participants (habitants, associations et compagnies artistiques) s’élanceront depuis le Jardin de l’État jusqu’au Barachois. Chacun des 20 quartiers de la ville incarnera un royaume africain, à travers costumes, musiques, danses et symboles, rendant hommage à un héritage longtemps invisibilisé.

La soirée se poursuivra en musique au Barachois, avec une programmation mêlant artistes péi et internationaux. Urban Phileas, Lindigo, Force Indigène partageront la scène avec des artistes venus de Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Sénégal et Mozambique. "Pour la première fois, nous vivons un 20 décembre à l’international", se réjouit la maire Ericka Bareigts.

Pour accompagner l’affluence, un important dispositif de mobilité est déployé. Le réseau Citalis renforce ses lignes dès 16h, avec des bus supplémentaires et des navettes gratuites à partir de 21h. Un parking relais à Aquanor est ouvert, et un Pédibus sécurisé guidera les participants à pied après les concerts, avec des départs encadrés toutes les 45 minutes entre 22h et 2h du matin.

