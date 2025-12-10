Fèt Kaf : le réseau Citalis facilite la mobilité et le stationnement le 20 décembre

À l’occasion de la Fèt Kaf, ce 20 décembre 2025, la Société Dionysienne de Gestion des Équipements (SODIPARC) annonce que le réseau Citalis mettra en place un dispositif exceptionnel dans le but de faciliter la circulation, le stationnement et l’accès au centre-ville de Saint-Denis pour tous les dionysiens. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/imazpress.com)

À l’occasion du 20 décembre, le réseau Citalis s’engage à appliquer les horaires habituels "jours fériés" avec un renforcement exceptionnels du service à partir de 16h.

Le réseau prévoit l’intégration de trois bus supplémentaires d’une capacité de 100 places, chaque bus assurera une rotation toutes les heures depuis l’arrêt "Mail du Chaudron" jusqu’à l’arrêt "Hôtel de Ville", afin d’anticiper et d’absorber une éventuelle affluence.

Afin de faciliter les déplacements la nuit, des navettes gratuites seront mises en circulation à partir de 21h au départ de l’arrêt "Hôtel de Ville de Saint-Denis" pour assurer la desserte gratuite des quartiers et écarts de Saint-Denis. Ce dispositif sera renforcé par cinq bus supplémentaires pour des raisons de sécurité, fluidité et d’accessibilité à tous en fin de soirée.

Les navettes CITYBUS seront gratuites pour les retours à domicile.

- Les itinéraires proposés par Citalis pour les retours ci-dessous : -

- Navette 1 (itinéraire de la ligne 5) : départs à 21h00, 22h00, 23h00, 00h00 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis".

- Navette 2 (itinéraire de la ligne 7) : départs à 21h00, 22h00, 23h00, 00h00 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis".

- Navette 3 (itinéraire de la ligne 11) : départs à 21h00, 22h00, 23h00, 00h00 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis".

- Navette 4 (itinéraire de la ligne 6) : départs à 21h00, 22h00, 23h00, 00h00 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis".

- Navette 5 (itinéraire de la ligne 8) : départs à 21h00, 22h00, 23h00, 00h00 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis".

- Navette 8A : La Montagne Saint-Bernard : départs à 21h00, 22h15, 23h30 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis" vers les quartiers de chemin Neuf, Ruisseau Blanc et Saint-Bernard jusqu’à l’arrêt "la Croix".



- Navette 8B : La Montagne 16ème : départs à 21h00, 22h15, 23h30 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis" vers les quartiers de Montagne 8ème, RD 41 jusqu’à la Montagne 16ème.



- Navette 9 Bellepierre – Brûlé : départs à 21h00, 22h15, 23h30 et 01h00 de l’arrêt "Hôtel de Ville de St Denis" vers les quartiers de Bellepierre, Bassin Couderc et le village du Brûlé.



- Navette Colline des Camélias : départs à 21h00, 22h15, 23h30 et 01h00 de l’arrêt “Hôtel de Ville de St Denis” vers le quartier de la Colline des Camélias.

- Navette 10 de Saint François : départs à 21h15, 22h30, 23h45 et 01h15 de l’arrêt “Parc Aquatique” vers les quartiers de Belvédère jusqu’à Saint François PK7.

- Navettes 11 Montgaillard les Gloxinias : départs à 21h15, 22h30, 23h45 et 01h15 de l’arrêt “Parc Aquatique” vers les quartiers de CES Montgaillard et les Gloxinias.

- Navette 12 Bois de Nèfles : départs à 21h15, 22h30, 23h45 et 01h15 de l’arrêt “Parc Aquatique” vers les quartiers de Clinique de Sainte-Clotilde, route de Bois de Nèfles et Bois de Nèfles – Petit Pont.

- Navette 13 La Bretagne : départs à 21h15, 22h30, 23h45 et 01h15 de l’arrêt “Parc Aquatique” vers les quartiers de chemin Grand Canal, Mairie de la Bretagne, Cité Bois Rouge et Bois Rouge.

- Navette 14 Ilet Quinquina : départs à 21h15, 22h30, 23h45 et 01h15 de l’arrêt “Parc Aquatique” vers les quartiers de Prima, Domenjod et Ilet Quinquina.

Les usagers adhérents au service Cityker qui souhaitent bénéficier d’un transport adapté peuvent déjà réserver leur trajet par téléphone au 0262 200 301 ou par e-mail à l’adresse [email protected].

À l'occasion de cette journée, le stationnement sera gratuit de 7h à 1h du matin.

- Les parkings CITYPARK concernées : -

- Parking République

- Parking Grand Marché

- Parking Rieul

- Parking Petit Marché

- Parking Sainte-Anne