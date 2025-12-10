Eboulis à Ilet à Cordes : circulation alternée dans le secteur Fleur Jaune, la route fermée cette nuit

Le Conseil Départemental informe que sur la RD242 Route Ilet à Cordes à Cilaos, suite à un éboulis qui s’est produit secteur Fleur Jaune, la circulation est actuellement alternée. La route sera fermée à la circulation par mesure de sécurité cette nuit de 19h30 à 5h, puis demain jeudi 11 décembre aux alentours de 7h pour permettre des travaux de purges (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)