Le Port : un restaurant fermé par les services de l'État après des manquements aux règles d’hygiène

Les services de l’État ont procédé à la fermeture immédiate ce mercredi 10 décembre 2025, d’un restaurant situé au Port, à la suite d’un contrôle révélant de graves manquements aux règles d’hygiène. Il a été constaté : une manipulation de denrées en zone insalubre, un non-respect des températures de conservation, l'absence de traçabilité des produits, la présence de nuisibles vivants (rats, blattes, mouches) et un manque de nettoyage et de désinfection (Photo : Préfecture de La Réunion)

Ces conditions présentaient un risque direct pour la santé des consommateurs.

L’établissement ne pourra rouvrir qu’après mise en conformité complète et une nouvelle inspection des services compétents.

Le préfet de La Réunion rappelle que la sécurité sanitaire des aliments est une priorité pour protéger la population. Des contrôles sont régulièrement menés sur tout le territoire.

