Saint-Paul : disparition inquiétante de Marie Michelle Glenac, un appel à témoins lancé

La gendarmerie lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Marie Michelle Glenac. Elle quitté son domicile de Saint-Paul le matin du 9 décembre 2025 et n'est plus revenue.

Marie Michelle Glenac est âgée de 60 ans, mesure 1 m 60, a les cheveux courts, frisés, et blancs, les yeux marrons et est de corpulence "normale".

"Elle porterait un short à fleurs et se déplace à pied (pas de téléphone ni de voiture)", précise la gendarmerie. Elle a "pour habitude lorsqu'elle sort de chez elle d'emporter deux sacs à dos et de se balader à Saint-Gilles-les-Bains et dans le secteur de Saint-Paum (gare routière, centre ville, SUPER U, centre commercial Savannah)".

Si vous l’apercevez, contactez immédiatement la gendarmerie de Saint-Gilles-les-Bains (02.62.24.40.47) ou sa famille.

