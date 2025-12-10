Expédition punitive à La Possession : deux des mis en cause condamnés à 6 mois ferme, le tireur présumé du coup de fusil écroué

Deux des cinq hommes suspectés d'avoir mené une expédition punitive à l’encontre d’un rival à La Possession le 2 décembre 2025 ont été jugés ce mercredi 10 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Ils ont écopé de 18 mois de prison, dont 12 mois assortis du sursis. Le tireur présumé du coup de fusil, lui, a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution le 4 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour violences aggravées et association de malfaiteurs (photo Sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, l’affaire trouve son origine dans une altercation survenue dans une station-service du Port dans la journée du 2 décembre. Selon les éléments recueillis, l’un des protagonistes aurait ensuite décidé de se rendre devant le domicile de son rival, accompagné d’au moins cinq autres individus. Le groupe est muni d’un fusil et d’un jerricane d’essence. L’objectif supposé : intimider, voire incendier le véhicule de l’homme visé.

Le soir même, le commando improvisé se présente à la Ravine à Malheur. Au moins un coup de feu est tiré dans des circonstances encore non éclaircies. La balle ne touche pas la personne visée, mais termine sa trajectoire dans la voiture d’un habitant totalement étranger aux faits. Aucun blessé n’est à déplorer. Les suspects prennent ensuite la fuite, sans utiliser l’essence qu’ils avaient emportée.

- Une vaste opération pour retrouver l’arme -

Ce mardi 9 décembre, une importante opération de gendarmerie a été menée au port de plaisance du Port dans le cadre de cette enquête ouverte initialement pour tentative d’assassinat en bande organisée. La brigade nautique et le GIGN ont été mobilisés afin de tenter de retrouver le fusil utilisé lors des faits. Les militaires ont également demandé à visionner les images de vidéo-surveillance du Territoire de l’Ouest, gestionnaire du site.

Six individus avaient été interpellés samedi 6 décembre, placés en garde à vue, puis déférés.

Au lendemain des faits, les gendarmes ont frappé à plusieurs portes du quartier. "Ils m'ont demandé si j'avais vu ou entendu quelque chose d'inhabituel", témoigne un habitant. Il se souvient avoir entendu "un gros boum" pendant la nuit.

L’enquête a permis d’écarter l’intention homicide. Les prévenus devront néanmoins s’expliquer sur ce qui s’apparente à une expédition punitive particulièrement dangereuse, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

