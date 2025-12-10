À retenir ce soir : Olivier Hoarau candidat, Dipavali à l'Unesco, expédition punitive, une femme en détention dans une affaire de violences et restaurant fermé

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 10 décembre 2025 : - Le Port : Olivier Hoarau se lance officiellement dans la course aux municipales - Le Dipavali - fête indienne des lumières - intègre le patrimoine culturel immatériel de l'Unesco - Expédition punitive à La Possession : deux des mis en cause condamnés à 6 mois ferme, le tireur présumé du coup de fusil écroué - Sainte-Marie : une femme en détention dans une affaire de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur son compagnon - Le Port : un restaurant fermé par les services de l'État après des manquements aux règles d’hygiène

Ce mercredi 10 décembre 2025, c'est en direct de chez un de ses militants au Port, que le maire Olivier Hoarau a annoncé sa candidature pour les élections municipales de 2026. Près de 150 personnes sont rassemblées. Les scrutins auront lieu le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars 2026.

La fête indienne des lumières, Diwali ou Dipavali, a rejoint mercredi la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, une annonce saluée par New Delhi, qui y voit la reconnaissance de "l'âme de (sa) civilisation". Elle est célébrée par des millions de personnes à travers le monde, notamment à La Réunion.

Deux des cinq hommes suspectés d'avoir mené une expédition punitive à l’encontre d’un rival à La Possession le 2 décembre 2025 ont été jugés ce mercredi 10 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Ils ont écopé de 18 mois de prison, dont 12 mois assortis du sursis. Le tireur présumé du coup de fusil, lui, a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa comparution le 4 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour violences aggravées et association de malfaiteurs

Marie M., née en 1981, a été placée en détention provisoire ce mercredi 10 décembre 2025. Elle est mise en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, après le décès de son conjoint survenu en novembre dans leur logement de Sainte-Marie. Selon les premiers éléments, le couple vivait dans un climat de violences réciproques depuis plusieurs années.

Les services de l’État ont procédé à la fermeture immédiate ce mercredi 10 décembre 2025, d’un restaurant situé au Port, à la suite d’un contrôle révélant de graves manquements aux règles d’hygiène. Il a été constaté : une manipulation de denrées en zone insalubre, un non-respect des températures de conservation, l'absence de traçabilité des produits, la présence de nuisibles vivants (rats, blattes, mouches) et un manque de nettoyage et de désinfection.