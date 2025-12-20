TOUTE L’ACTUALITÉ
Budget : un conseil des ministres se tiendra ce lundi soir

  • Publié le 20 décembre 2025 à 09:34
  • Actualisé le 20 décembre 2025 à 09:48
L'Assemblée nationale durant les débats sur le budget de la Sécurité sociale, le 5 décembre 2025 à Paris

Trois jours après l’échec de la commission mixte paritaire pour faire adopter le budget 2026, un conseil des ministres aura lieu lundi soir. Une loi spéciale pourrait y être adoptée.

Un conseil des ministres se tiendra ce lundi soir, a annoncé vendredi une source au sein de l’exécutif, alors que le gouvernement prépare une loi spéciale afin de pallier l’absence de budget voté au Parlement. Organisé au retour d’Emmanuel Macron d’un déplacement aux Émirats arabes unis, ce conseil des ministres devrait donc permettre d’adopter ce texte qui partira ensuite à l’examen dans les deux chambres. Sébastien Lecornu a annoncé de son côté qu’il consulterait plus tôt dans la journée de lundi les principaux responsables politiques.

