La Région triple son aide pour l’achat des bouteilles de gaz, le prix maintenu à 18 euros

Dans un contexte de fortes tensions sur les prix des énergies fossiles et en particulier du gaz, la Région Réunion annonce poursuivre son plan de "soutien direct aux ménages réunionnais" pour l’achat des bouteilles de gaz. Après augmentation des crédits alloués à cette aide, le prix reste fixé à 18 euros la bouteille. Elle a représenté une enveloppe totale régionale d’environ 195.000 euros rien que pour le mois de mars 2026. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Afin de continuer à protéger les consommateurs réunionnais, la Région maintient son dispositif d’aide pour que le prix de la bouteille mise à la vente reste fixé à 18 euros et ce, malgré la flambée des prix prévue au 1er mai avec un prix de près de 21,90 euros", indique la collectivité.

Ainsi, la contribution de la Région entre avril et mai 2026 est triplée, ce qui représentera une prise en charge régionale à hauteur de près de 3,90 euros par bouteille de gaz vendue à compter du 1er mai (contre 1,27 euro actuellement).





La Région "renforce ainsi, à sa seule charge, son effort contributif en direction des ménages réunionnais".

"Depuis sa mise en œuvre en 2022, la Région a engagé, sur ses fonds propres, environ 12,5 millions d’euros pour le financement de ce dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre la vie chère", précise-t-elle.

