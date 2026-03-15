Le second tour commence ce soir, sonnes le rassemblement

Ce premier tour a rendu son verdict. Je veux d'abord remercier du fond du cœur les 14 728 électeurs qui ont fait confiance à notre liste "Nous les Saint-Paulois" en nous accordant plus de 34% des suffrages. Votre ferveur, votre fidélité et votre soutien inébranlable sont notre plus grande force ce soir (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Nous sommes qualifiés pour le second tour. C'est une nouvelle élection, un nouveau match qui commence à la minute même où je vous parle.

Ce que nous disent les urnes, c’est que près de 53 % des Saint-Paulois ont voté contre l’équipe en place.

Ce que nous disent aussi les urnes, c’est que aujourd'hui, je suis le mieux placé pour fédérer toutes les forces de l’alternance.

J’en appelle ce soir au grand rassemblement de toutes les forces vives et énergies constructives de Saint-Paul !

J’en appelle au désistement républicain, pour conforter ce résultat !

La liste du maire sortant a fait le plein !

Que les abstentionnistes du premier tour nous rejoignent.

Que les électeurs qui ont voté pour une autre liste et montré leur opposition au candidat sortant nous rejoignent.

Que tous ceux qui partagent notre envie de faire réellement avancer Saint-Paul nous rejoignent.

Que ceux qui souhaitent un vrai changement à Saint-Paul nous rejoignent.

Rejoignez-nous pour construire ensemble une majorité forte, capable de ramener de l'action, de la proximité, et un vrai cœur social dans nos quartiers.

Le second tour remet les compteurs à zéro. Nous sommes déterminés comme jamais, et nous allons mener cette bataille avec vous et pour vous. La campagne repart dès demain matin avec une énergie décuplée. On ne lâche rien, jusqu'à la victoire!