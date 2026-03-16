Nous sommes en tête !

J’adresse un immense merci aux 5279 électeurs sainte-mariens qui m’ont accordé leur confiance lors de ce premier tour. Grâce à leur mobilisation, notre liste "Ensemble, dessinons demain !" réalise un excellent score de 33,5 % des suffrages exprimés qui nous place en très bonne position pour la suite de cette élection (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce résultat récompense un long travail de rencontres, d’échanges sur le terrain et d’écoute des préoccupations des Sainte-Mariens. Il montre surtout qu’une véritable dynamique s’est créé autour de notre projet.

Rien n’est encore joué. D’ici le second tour, nous continuerons à rassembler toutes celles et ceux qui veulent un véritable changement pour notre commune.

Ce dimanche 22 mars, amplifions encore ce mouvement et donnons à Sainte-Marie la grande victoire qu’elle mérite.