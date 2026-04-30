Carburants : la Région s'interroge sur le niveau de contribution des pétroliers

Après l'annonce du lissage de cinq centimes sur le prix du gazole par les importateurs pétroliers pour le moi de 2026, la Région estime que leur contribution "s'avère très limitée". Elle considère "légitime de réclamer toute la transparence sur les prix d’achats des carburants sur le marché mondial", et ce "sans attendre". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Région Réunion a pris connaissance des prix des carburants en vigueur à partir du 1er mai. Sans surprise, ils sont la traduction des fluctuations intervenues sur le marché mondial. Ils interviennent également au moment où les profits faits par les pétroliers, particulièrement depuis le début de la crise, sont rendus publics. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, TotalÉnergies a réalisé 4.9 milliards d’euros de bénéfice net trimestriel, soit une hausse de 51% sur un an.

Dans ce contexte, suite à la demande conjointe de la Région et de l’interprofessionnelle des entreprises, avec l’appui du Préfet, et aux discussions intervenues entre les services de l’État et les pétroliers, ces derniers ont consenti une aide de 5 centimes, exclusivement sur le gazole et au profit de tous les automobilistes.

La Région prend acte de cette contribution, qui s’avère très limitée, d’autant plus qu’elle est accordée sous forme de lissage et qu’elle sera donc intégralement remboursée aux pétroliers.

Cette intervention permet toutefois à la Région de confirmer son aide complémentaire de cinq centimes aux professionnels de la route, qui était conditionnée à un effort des pétroliers.

Ceci étant précisé, la question essentielle qui reste centrale est celle du niveau de contribution des pétroliers. Il est légitime de réclamer toute la transparence sur les prix d’achats des carburants sur le marché mondial, sur leur prix après raffinage, sur leur prix FOB (Free On Board), sur les volumes de stocks accumulés, sur la gestion de leur temporalité, et sur les indicateurs objectifs utilisés pour déterminer les prix facturés aux consommateurs réunionnais.

Compte-tenu des incertitudes concernant la durée de la crise, il est nécessaire que cet exercice soit fait sans attendre. La mobilisation des acteurs pour obtenir des avancées de la part des pétroliers doit donc se poursuivre. Il est à noter que même le Premier ministre demande des comptes aux pétroliers et les invite à redistribuer d’une manière ou d’une autre leurs profits. Ceux qui font des profits et des sur-profits doivent manifester leur solidarité vis- à-vis de la population. Comme ailleurs en France, La Réunion doit parler d’une même voix sur ce dossier.

Il est bien évident que ceux qui tentent d’orienter le mouvement contre les collectivités locales, et notamment contre la Région qui n’a aucune responsabilité dans l’augmentation des prix des carburants, jouent contre La Réunion et se comportent comme des alliés objectifs des pétroliers.