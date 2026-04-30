[Photos - Vidéo] Le Sdis présente ses 14 nouveaux véhicules pour renforcer les capacités d’intervention

Ce jeudi 30 avril 2026, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de La Réunion a présenté ses 14 nouveaux engins, récemment acquis. Objectif : améliorer la réactivité et la sécurité des interventions sur le territoire qui peut être soumis à des conditions, météorologiques notamment, particulières. (Photos Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Face à l’évolution des risques et aux contraintes climatiques locales, le Sdis de La Réunion poursuit la modernisation de ses moyens. Plusieurs nouveaux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie viennent ainsi compléter le parc existant, pour un investissement global de près de 4 millions d’euros.

"Compte tenu des conditions météorologiques, de la chaleur, de l’exposition aux sels marins, les véhicules vieillissent beaucoup plus prématurément ici que sur d’autres territoires", explique l’Inspecteur général Bertrand Vidot, directeur départemental du Sdis 974. Écoutez.

- Une flotte adaptée aux réalités du terrain -

Parmi les nouveaux équipements figurent : deux camions "echelle aérienne à mouvement combinés" de 18 mètres, un outil inédit sur l’île. "Cela nous permet de faire des sauvetages, que ce soit lors d’incendies ou d’autres situations de mise en danger", précise Bertrand Vidot. Plus compacte que les modèles de 32 mètres déjà en service, elle offre une meilleure mobilité en milieu urbain. "Ce sont des engins complémentaires qui peuvent se faufiler un peu partout", ajoute-t-il.

Les autres véhicules - deux fourgons pompe-tonne (ou fourgons incendie), deux camions-citernes feux de forêt (CCFM) et huit "ambulances" (VSAV) - étaient déjà présents dans le parc, mais viennent renforcer les capacités d’intervention.

- Plus de 60.000 interventions par an -

Chaque année, les sapeurs-pompiers de La Réunion reçoivent plus de 300.000 appels. Si tous les appels ne donnent pas lieu à une intervention, les équipes réalisent tout de même plus de 60.000 interventions par an. "Pour une même intervention, plusieurs engins peuvent être engagés", rappelle Bertrand Vidot, évoquant notamment les incendies d’habitation qui mobilisent simultanément plusieurs véhicules.

- Un investissement au service de la population -

Le coût varie selon les équipements : environ 400.000 euros pour une échelle, 300.000 euros pour un fourgon ou un camion feux de forêt, et 100.000 euros pour une ambulance.

Au-delà de l’achat, tout un dispositif accompagne leur mise en service, de la formation des équipes à leur intégration dans les casernes. "C’est un processus global, qui va de l’acquisition jusqu’au maintien en condition opérationnelle", précise le directeur du Sdis.

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