Municipales à Saint-Louis : Fabrice Hoarau félicite Juliana M’Doihoma pour sa victoire

À l’issue de ce premier tour de l’élection municipale à Saint-Louis, je tiens tout d’abord à saluer la participation des Saint-Louisiens et des Rivierrois qui se sont déplacés aux urnes en ce dimanche 15 mars pour faire vivre la démocratie. (Photo Stéphan Laï-Yu)

Même si les résultats ne sont pas encore totalement définitifs, ils ne laissent plus de doute quant à l’issue du scrutin. Je tiens donc à adresser mes félicitations à Madame la maire sortante, Juliana M’Doihoma, pour sa victoire.

Je souhaite également remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance et qui se sont engagés à nos côtés durant cette campagne. Leur soutien, leur énergie et leurs convictions ont porté notre projet pour Saint-Louis et La Rivière.

La vie démocratique continue et l’avenir de notre commune doit rester au cœur de nos préoccupations collectives.

Je resterai pleinement engagé au service de Saint-Louis, de La Rivière et de l’ensemble de ses habitants.

Fabrice Hoarau, Force & Humanité - Pour une ville le plus solidaire, respectueuse et écologique