Ce soir, les Réunionnais se sont exprimés

Le premier enseignement du scrutin est d’abord le bon niveau de participation. Je remercie les Réunionnais de s’être déplacés en nombre pour voter aujourd’hui. C’est là un signe fort de la vitalité de la démocratie réunionnaise. Ce niveau de participation engage les futurs élus et rappelle l’attente et l’espoir que les Réunionnais placent en la politique (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Je remercie toutes les personnes qui, aujourd’hui, dans l’ensemble des bureaux de vote, ont permis l’organisation du scrutin dans de bonnes conditions afin de faire vivre notre démocratie.

L’un des enseignements du scrutin est que le raz-de-marrée annoncé du Rassemblement National n’a pas eu lieu. La Réunion n’est et ne sera jamais une terre de racisme et de xénophobie mais bien une terre du vivre ensemble.

Au regard des premiers résultats, les forces progressistes seront au second tour dans de nombreuses communes de l’ile. C’est un score qui nous place comme le premier mouvement politique de l’île confirmant ainsi les résultats des dernières élections législatives et européennes.

Je me félicite notamment des résultats remarquables à Saint-Paul, à Saint-André, à Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne où les candidats que nous soutenons sont arrivés en tête. Nos candidats sont aussi qualifiés à Saint-Pierre, au Tampon et à Cilaos.

Ce soir, les forces de progrès sont en capacité de l’emporter dans de nombreuses communes et de garantir la protection des droits humains et sociaux des Réunionnais ces 6 prochaines années.

A la clôture de ce premier tour, je tiens à féliciter d’ores et déjà, les candidats élus dès ce soir. Nous nous réjouissons particulièrement des belles victoires de notre candidat Patrick Lebreton à Saint- Joseph et d’Ericka Bareigts à Saint-Denis, à la tête d’une liste d’union de la gauche dont les forces progressistes ont fait partie dès le départ. J’adresse également mes félicitations à Olivier Hoarau, brillamment réélu au Port.

Les résultats sont sans appel ! A Saint-Paul et à Saint-Denis, dans les deux communes où la Gauche a fait le choix de l’union dès le premier tour, la Gauche est nettement devant.

C’est pourquoi, nous appelons toutes les forces de progrès à l’union pour faire triompher les forces de progrès lors du second tour du 22 mars prochain.

En ces temps troublés, marqués par le retour des guerres. En ces temps où le gouvernement n’a cessé de mener une politique de casse sociale et de remettre en cause des droits sociaux chèrement acquis durant des années. En ces temps, où l’avenir de la politique nationale est incertain, seule la Gauche fera rempart pour protéger vos droits.

Ce scrutin municipal est essentiel pour l’avenir des Réunionnais et de La Réunion.

J’appelle donc les Réunionnais, le 22 mars prochain, à apporter leur soutien aux candidats des forces de progrès présents au second tour.

Présidente du PLR