Une large confiance renouvelée

Le suffrage universel a parlé : les résultats des élections municipales à Saint-Joseph témoignent d’une confiance très large accordée à l’équipe EnsambAvek pour Saint-Jo, que j'ai eu l'honneur de conduire (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Je tiens à remercier chaleureusement les Saint-Joséphoises et les Saint-Joséphois qui ont choisi de porter leur voix sur notre liste.

La participation est supérieure de plus de 2 points à celle de 2020 . Cette progression traduit l’intérêt des citoyens(nes) pour l’avenir de leur commune et l’importance du choix démocratique qui leur était proposé.

Avec 78 % des suffrages exprimés, la liste EnsambAvek pour Saint-Jo obtient un résultat très net, soit 15 142 voix (3 590 voix de plus qu'en 2020).

Ce score marque également une progression importante par rapport au précédent scrutin.

Notre équipe gagne en effet près de 13 points, en rassemblant une large part des électeurs qui avaient soutenu d’autres sensibilités :

• En 2020, les listes d’opposition avaient totalisé 6 092 voix.

• Cette année, l’opposition fait presque 2000 voix de moins qu’il y a 6 ans. Une partie de son électorat s'est même reportée sur notre liste

L'opposant n’a donc pas réussi à élargir sa base.

Ces résultats confirment un choix clair du Peuple Saint-Joséphois : celui de la continuité, de la stabilité et d’une vision pour l’avenir de leur commune. Cette confiance nous honore et nous engage à poursuivre le travail entrepris, Ensamb Avek la population.

Patrick Lebreton