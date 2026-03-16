Cap sur le 2nd tour

Je remercie avant tout l’ensemble des électeurs tamponnais(es) qui se sont déplacés nombreux pour accorder ce dimanche 15 mars 2026 leur confiance à la liste L’ALLIANCE DES TAMPONNAIS que je conduis avec honneur et responsabilité (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

J'ai une pensée particulière pour tou(te)s mes colistier(e)s et l'ensemble de mes militant(e)s pleinement engagé(e)s dans cette belle campagne électorale.

Nous restons déterminés à défendre nos valeurs et notre projet pour Le Tampon.

Le grand vainqueur de ce 1er tour est sans conteste l'abstention qui frôle les 46% du corps électoral tamponnais : cela constitue un vivier de voix très important ...

Pour le 2nd tour ce dimanche 22 mars 2026 le choix est désormais très clair pour tout le monde :

•⁠ ⁠NI le clan du népotisme et du populisme rejeté par plus de 60% des électeurs tamponnais au 1er tour !

•⁠ ⁠NI le camp du désordre et de l’extrême-gauche LFI rejeté par plus de 70% des électeurs tamponnais au 1er tour !

C’est désormais une nouvelle élection qui débute, où tout est possible. Au 1er tour, on choisit ; au 2nd tour on élimine.

Je suis aujourd’hui la SEULE candidate qui propose une voie médiane, une alternative crédible qui peut rassembler largement, au-delà des clivages et des étiquettes, pour dégager aussi bien " l’héritier " que " le parachuté ".

J’invite tou(te)s les Tamponnais(es), notamment les abstentionnistes mais également ceux qui ont pu faire un autre choix au 1er tour, à se mobiliser en masse pour faire basculer cette élection : avec votre soutien, il est tout à fait possible d'écrire, Ensemble, une nouvelle page dans l'histoire centenaire de notre belle ville.

Je vous demande donc de voter et de faire voter au 2nd tour pour notre liste de rassemblement L’ALLIANCE DES TAMPONNAIS ce dimanche 22 mars 2026 : NOU’ LÉ PARÉ !

Nathalie Bassire