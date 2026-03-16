Ce soir, ANSEMB prend acte des résultats. Ce scrutin a, sans conteste, exprimé une volonté profonde de tourner la page de l'ancienne politique.

Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisés à nos côtés avec tant d'énergie et de conviction.

Cependant, nous devons faire preuve d'humilité et de lucidité. Nous n'avons pas su, dans notre communication, garantir la fédération de la population autour de notre projet novateur.

Ce projet, nous le rappelons, proposait à chaque citoyen de ne pas être un suiveur, mais un partenaire actif de la vie publique. Force est de constater que la prise de responsabilité pour notre population n'est pas encore pleinement au rendez-vous.

Ce constat n'est pas une fin, mais un défi. C'est désormais à nous, plus que jamais qu'il incombe de redonner un sens à la vraie politique : celle qui se construit avec les gens, pour les gens.

Nous ne pouvons, et nous ne voulons, rester sur cette note. C'est pourquoi, dès ce soir, nous proposons à la population saint-louisienne une véritable opportunité de croire en un renouveau.

Le combat continue, avec plus de détermination que jamais. Rien n'est terminé.

Philippe Laïnin RANGAMA et François VALEAMA