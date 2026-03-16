Nice : une mère tuée à coups de marteau, son fils de 13 ans reconnaît l’agression, il est placé en détention provisoire

Un adolescent de 13 ans a reconnu avoir tué sa mère à coups de marteau, à Nice, ce vendredi. La femme de 42 ans avait été retrouvée dans son appartement. Son fils avait d’abord nié les faits. Le mineur a été placé en détention provisoire.

"Après avoir contesté être impliqué dans les faits", le jeune garçon a reconnu "être l’auteur des coups" et a indiqué que "dans la suite d’une dispute avec sa mère qui lui reprochait d’avoir consommé de l’alcool, il l’avait frappée et poussée violemment avant de se saisir d’un marteau et de lui porter des coups à la tête", a précisé le procureur de la République Damien Martinelli, dans un communiqué.

- En état de choc -

Il a été déféré dimanche dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire pour "meurtre sur ascendant", a ajouté le procureur, qui a requis son placement en détention provisoire.

Vendredi soir, vers 20 heures, les forces de l’ordre et les secours étaient intervenus dans l’appartement de la victime, cité Louis-Braille, dans l’est de Nice, enfonçant la porte avec un bélier et découvrant la mère de famille, avec des plaies importantes au niveau du crâne, et son fils, en état de choc. Malgré l’intervention des secours, la femme avait été déclarée morte peu avant 21 heures.

Le mineur avait été placé en garde à vue au regard d’incohérences dans ses déclarations. Une perquisition menée dans l’appartement a permis de découvrir un marteau présentant des traces de sang. Sans antécédents judiciaires, le mineur mis en cause a fait l’objet d’un examen psychiatrique, qui a conclu à l’absence d’altération de son discernement.

AFP