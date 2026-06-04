À retenir ce soir : trafic de stupéfiant, meurtre à Saint-Louis, affaire Dupont de Ligonnès, Police de l'habitat et fautes d'orthographe

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 4 juin 2026 : - Trafic de drogue : la mule venue d'Afrique du Sud transportait 1,158 kilogramme de cocaïne - Meurtre à Saint-Louis : la garde à vue de l'auteur présumé levée pour raison de santé - Affaire Dupont de Ligonnès : M6 piégée par le faux témoignage d'un prétendu prêtre - La Possession : contre l'habitat indigne, la ville lance sa "Police de l'habitat" - Testé sur l'orthographe, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas su écrire les mots "accueil" ou "dilemme"

Le vendredi 29 mai 2026, nous vous révélions qu'un mule avait été interceptée à l'aéroport Roland-Garros en provenance d'Afrique du Sud. Selon les informations transmises par le service des douanes, l'homme de nationalité mozambicaine, transportait dans son organisme 1,158 kilogramme de cocaïne, dissimulés dans 64 ovules d’environ 18 grammes chacune.

Ce jeudi 4 juin 2026, le parquet de Saint-Pierre annonce la levée de la garde à vue pour raisons de santé, l'agresseur présumé d'un homme de 49 ans, ce mardi 2 juin à Saint-Louis. La victime a été mortellement touchée par trois coups de couteau. Elle présentait de graves blessures au thorax et sur le haut du corps. Malgré les soins prodigués, celle-ci a succombé à ses blessures quelques instants plus tard. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, avait été placé en garde à vue du chef de meurtre.

Quinze ans après, l'affaire Dupont de Ligonnès continue d'alimenter les fantasmes: un faux prêtre a piégé mardi l'émission de M6 "Appel à témoins" en affirmant en direct avoir confessé en 2022 ce suspect d'un quintuple homicide familial, ce qui a été démenti et a contraint la chaîne à présenter ses excuses.

Face aux situations de logements dégradés signalées par les habitants, la ville de La Possession entend renforcer ses actions dans le domaine. Ce jeudi 4 juin 2026, le maire Erick Fontaine et les services municipaux se sont rendus sur plusieurs sites de la commune afin de constater les difficultés rencontrées par certains locataires et présenter les moyens mobilisés dans le cadre de la nouvelle Police de l'habitat.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, s’est retrouvé en difficulté lors d’un test d’orthographe dans l’émission "C à vous", sur France 5. Une séquence largement commentée, d’autant qu’il avait récemment affiché une ligne très ferme sur le niveau de français exigé au baccalauréat.