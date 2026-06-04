[Vidéos] La Possession : contre l'habitat indigne, la ville lance sa "Police de l'habitat"

Odeurs d'humidité, fientes de pigeons, infiltrations d'eau, moisissures et parties communes dégradées. Face aux situations de logements dégradés signalées par les habitants, la ville de La Possession entend renforcer ses actions dans le domaine. Ce jeudi 4 juin 2026, le maire Erick Fontaine et les services municipaux se sont rendus sur plusieurs sites de la commune afin de constater les difficultés rencontrées par certains locataires et présenter les moyens mobilisés dans le cadre de la nouvelle Police de l'habitat. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Une odeur pestilentielle saisit dès les premiers pas dans les couloirs. Sur les rambardes, les traces blanchâtres laissées par les pigeons s'accumulent. Au sol, quelques plumes volent encore.

C'est dans ce décor que le maire de La Possession, Erick Fontaine, a choisi de lancer officiellement sa "Police de l'habitat". Une initiative qui vise à lutter contre les logements dégradés et les situations d'insalubrité signalées par les habitants. "Moi, en tant que maire, je n'accepterai pas un seul logement indigne sur ma commune", affirme l'élu.

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Ce jeudi, le maire, Erick Fontaine, accompagné des services municipaux et de la police municipale, sont en visite de terrain dans deux immeubles de la commune. Le but : constater les difficutés et échanger avec les locataires sur les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.

À travers cette démarche, et dans le cadre de la mise en place de la Police de l’Habitat, la collectivité souhaite "engager une action déterminée afin que chacun puisse vivre dans un logement et un environnement digne, sûr et respectueux de la qualité de vie des habitants". Regardez.

Ce service sera rattachée à la police municipale et au service de l'Habitat. "La procédure est simple", explique le maire de La Possession. "Dès le signalement en mairie - via l'adresse mail ou le numéro de téléphone unique - une réclamation concernant les conditions d'habitabilité ou d'occupation du logement est réalisée. Une enquête est ensuite menée et un constat dressé par le marie, un adjoint, un agent de police municipale ou un autre agent assermenté"

A terme, une unité dédiée pourra être créée, au sein de la police municipale. Écoutez Patrick Rivière, chef de la police municipale de la Possession.

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Si la plainte est fondée, un premier rappel à la réglementation est adressé au bailleur ou au propriétaire. Si un traitement amiable est possible, l'affaire est classée. Si non, un rapport est réalisé et une mise en demeure adressée au propriétaire de remédier à la situation assortie d'un délai d'exécution.

Ce rapport va également permettre aux locataires qui en bénéficie, de demander à la CAF de suspendre le versement de l'allocation logement. "Ces gens vivent dans des conditions d'indéscence, voire d'insalubrité. Cela peut avoir des conséquences grave sur la santé. C'est innacceptable", déplore le maire.

"Les travaux doivent ensuite être réalisés", explique Erick Fontaine. "Nous nous rendons sur place pour des contrôles et recueillons les justificatifs tel que des factures ou attestations de conformité". Si les travaux ne sont pas faits, un procés verbal d'infraction est dressé, accompagné d'amendes pouvant aller jusqu'à 450 euros par infraction. "Si l'urgence est avérée, le procés verbal peut-être transmis à l'officier du ministère public", martèle le maire. "Nous prévoyons également une saisine du juge civil intervenant en référé avec assignation par un huissier ou un avocat".

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Dans un communiqué, la municipalité estime que "depuis trop longtemps, certains habitants de La Possession vivent dans des conditions qui ne sont pas acceptables".

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