La rentrée scolaire dans le sud de l'île, perturbée par des coulées de lave

Une trentaine d'élèves a, ce lundi 16 mars 2026, une rentrée un peu particulière. Scolarisés dans des établissements qui nécessitent normalement de passer par la RN2 entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, sept élèves habitants dans des communes de la Casud, et 25 élèves résidant sur le territoire de la Cirest, voient leur itinéraire quelque peu modifié. Et ce, en raison de l'éruption du Piton de la Fournaise et des trois coulées de lave qui ont traversé la route (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Depuis jeudi, la RN2 est fermée à la circulation entre Grand Brulé à Sainte-Rose et la coulée 2007 à Saint-Philippe. Depuis vendredi, trois coulées de lave ont traversé la route, la fermant donc pour au moins plusieurs mois.



L'itinéraire est emprunté quotidiennement, par les habitants, par les lycéens naviguant entre les différentes communes, et par les personnels de l'Education nationale.

- Organisation exceptionnelle suite à la fermeture de la RN2 -

En ce lundi de rentrée, la Cirest a mis en place un dispositif particulier. Au total, 25 élèves issus de 6 communes de l’Est sont cconcernés par ce dispositif et seront transportés vers les lycées de Vincendo, de Langevin, et le lycée agricole de Saint-Joseph.



Le transport sera assuré le lundi matin pour l’aller et le vendredi pour le retour. En raison de la fermeture de la RN2, les cars devront emprunter la route des Plaines, via La Plaine-des- Palmistes, avant de rejoindre le Sud par Saint-Pierre.



La Casud a mis en place un dispositif. Deux établissements sont concernés : le lycée Isnelle Amelin et et le lycée pro Patu de Rosement. Des départs de bus sont prévus à partir de 4h30 depuis Saint-Joseph, et passeront par le Tampon, avec une correspondance au lycée Roland Garros à 5h.



Sept élèves sont concernés, tous en internat. Un aller est donc prévu le lundi, pour un retour le vendredi.

- La Région veut faire une "voie provisoire" -

La fermeture de la RN2 "risque de durer", a déjà prévenu la Région. "En pareilles circonstances, la réfection de celle-ci devrait prendre plusieurs mois", a noté la collectivité.

La Région assure être "pleinement consciente des désagréments provoqués par cette situation pour les usagers". "C’est pourquoi, et dès que les conditions le permettront, elle travaillera, en collaboration avec l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise et l’État, à la réalisation d’une voie provisoire, dans l’attente de la réfection définitive de la route", a annoncé la collectivité.



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