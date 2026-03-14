Volcan : la lave figée à 150 mètres de l'océan sous les yeux de de nombreuses personnes venues assister au spectacle

Ce dimanche 15 mars 2026, les Réunionnais devront s'organiser pour aller voter et aller admirer le volcan dans la même journée. La nuit dernière, la coulée s'est figée à 150 mètres de l'océan, un spectacle attendu avec impatience par les petits et grands curieux venus de toute l'île. L'Agence régionale de santé alerte sur la dégradation de la qualité de l'air, causée par et les risques pour la santé des personnes les plus vulnérables. Les forces de l'ordre demandent aux visiteurs de respecter les consignes de sécurité en vigueur afin de profiter de l'événement en sécurité (Photos : Emmanuel Grondin / Richard Bouhet /www.imazpress.com)

Cette éruption volcanique a débuté le 13 février 2026. Depuis, les Réunionnais ne quittent plus des yeux le Piton de la Fournaise, tous attendaient que la lave dévale sur le goudron de la RN2.

Ce vendredi 13 mars dans la matinée, une coulée de lave est entrée sur la RN2 et a traversé la voie de circulation sur "une longueur de 15 mètres et une hauteur de 1,5 mètre" indique la préfecture. Une deuxième coulée a ensuite traversé elle aussi la voie à 9h26. Une troisième coulée est arrivée sur la route à 12h35.

Vers 15h la coulée du milieu était la plus avancée et se trouvait à environ 600 mètres de l'océan. C'est la première fois depuis 2007 que la lave traverse la RN2. Regardez.

Ce samedi 14 mars, la coulée se dirigait vers la mer. Les volcanologues notent cependant que : "L’avancement du front de la coulée a fortement ralenti et se trouve à 150 mètres de l’océan". Regardez.

Le spectacle qui attire chaque jour de nombreux visiteurs, n’est pas sans danger.

Dans un communiqué commun, l’ARS et la préfecture rappellent que les personnes souffrant de maladies respiratoires ainsi que les femmes enceintes doivent prendre leurs précautions avant d’aller sur les lieux.

Les personnes qui ne sont pas considérées comme vulnérables doivent cependant, elles aussi, faire attention aux abords des coulées et des émanations de gaz potentiellement toxiques.

- Dioxyde de soufre, gaz acide et feux de forêts modifient la qualité de l'air -

La préfecture explique : "En cas de concentration importante, ces substances peuvent entraîner chez les personnes vulnérables : toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation." (Photo : Emmanuel Grondin)

"L’éruption volcanique émet dans l’air de nombreuses substances susceptibles de se disperser sur une vaste distance telles que le dioxyde de soufre (SO₂), un gaz irritant des voies respiratoires.

"Les coulées de lave actuelles embrasent la végétation qu’elles traversent et donnent lieu à des fumées de feux de forêt", explique la préfecture.

"Enfin, la lave qui entre en contact avec l’eau de mer peut provoquer l’émission d’un panache de gaz acide ainsi que de particules solides fines (phénomène dénommé "laze").

"Depuis le début de l’éruption, les concentrations en SO2 et particules en suspensions liées au volcan, relevées sur les zones surveillées de l’île, restent faibles, en dessous des seuils sanitaires d’alerte, bien qu’un pic de très courte durée a été observé à Bourg Murat dans la nuit du 11 au 12 mars."

- La gendarmerie de La Réunion mobilisée sur la Route des Laves -

Dans une publication facebook, les gendarmes de l’île affirment être : "fortement mobilisés sur le secteur afin de sécuriser les déplacements et d’accompagner le public venu observer la coulée de lave."

Leur présence vise à prévenir les comportements dangereux et à maintenir des conditions d’observation sûres pour tous.

Les forces de l'ordre insistent : "Nous rappelons que les règles de circulation et de stationnement ainsi que les périmètres de sécurité doivent être strictement respectés."

Pour rappel : "En raison de la coulée de lave qui a traversé la route, la RN2 est fermée entre Grand Brulé à Sainte Rose et la coulée 2007 à Saint Philippe".

De son côté, la ville de Saint-Philippe n'hésitera pas à mettre en fourrière les véhicules qui bloquent les résidents, ou empiètent sur la chaussée. Ce vendredi 13 mars, 20 automobilistes ont eu la surprise de ne plus retrouver leur véhicule là où ils l'avaient garé : il a été remorqué.

- La route coupée par la lave à sept reprises depuis 1977 -

Par le passé, la lave du Piton de la Fournaise a traversé à six reprises depuis 1977 la route après avoir déferlé les grandes pentes du massif volcanique.

La dernière fois que cela était arrivé c'était en 2007 au niveau du Tremblet (Saint-Philippe).

Avant celle qui est en cours, la dernière éruption avait commencé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

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