La tempête tropicale modérée Fytia à 1.475 km de La Réunion, elle devrait toucher Madagascar au stade de cyclone tropical

Baptisée Fytia par les services météorologiques malgaches, la tempête tropicale modérée se trouve ce vendredi 30 janvier 2026 à 1.475 km de La Réunion. "Dans sa phase d'intensification, le système a repris un déplacement vers l'est", indique Météo France. Il devrait atteindre les côtes malgaches, probablement au stade de cyclone tropical samedi, au niveau de la province de Mahajunga. Pour La Réunion, une influence de ce système sur le temps, est probable entre dimanche soir et mardi (Photo : Windy)

Selon Météo France, "la tendance actuelle fait passer le phénomène à une distance suffisante de l'île pour que les conditions les plus dégradées associées restent en mer".

Une influence en terme de vent, pluie et de houle, est néanmoins envisagée.

"Son amplitude sera précisée ultérieurement. Attention, cette tendance, qui concerne des échéances assez lointaines (prévisions à 3-4 jours), demande à être confirmée dans nos prochaines prévisions", prévient Météo France.

Pour Mayotte, il n'est pas prévu que ce système impacte directement l'île qui devrait rester en périphérie du centre dépressionnaire, ce qui n'empêche pas des conditions perturbées liées au flux de mousson humide (Kashkazi) jusqu'à samedi inclus.

- Des fortes pluies et des vents forts attendus sur Madagascar -

Sur la province de Mahajanga (nord-ouest de Madagascar), une dégradation des conditions météorologiques est attendue à partir de vendredi accompagnée de fortes pluies, de vents potentiellement destructeurs, voire localement très destructeurs, et d'une mer dangereuse.

"Sur les provinces de Antananarivo et Toamasina, de forts cumuls de pluies sont possibles lors du transit du système sur terre en journée de samedi et dimanche", dit Météo France.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

- La tempête tropicale modérée Fytia à 1.475 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 100 km/h.

Pression estimée au centre : 996 hPa.

Position le 30 janvier à 04 heures locales : 15.6 Sud / 42.4 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1475 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte : 420 km au secteur: sud-ouest

Déplacement : est-sud-est, à 6 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Cyclone tropical



Centre positionné le 31/01 à 04h locales, par 16.4 Sud / 44.3 Est.

Dépression sur terre

Centre positionné le 01/02 à 04h locales, par 19.1 Sud / 47.8 Est.

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 02/02 à 04h locales, par 21.3 Sud / 51.3 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 03/02 à 04h locales, par 23.0 Sud / 53.8 Est.

Tempête tropicale modérée



Centre positionné le 04/02 à 04h locales, par 24.8 Sud / 55.7 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

