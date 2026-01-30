Bordeaux : le corps de Tyah, 16 ans, originaire de Mayotte, retrouvé

Elle avait disparu depuis le 12 janvier 2026. Le corps sans vie de la jeune Hatyce Halidi Selemani, surnommée Tyah par sa famille, a été retrouvé en fin de journée ce jeudi 29 janvier 2026 dans un parc de Lormont, dans la banlieue bordelaise. Sa famille, originaire de Mayotte, était à sa recherche depuis plusieurs jours. (Photo : D.R)

Selon nos confrères de Sud-Ouest une enquête avait été ouverte, confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT). D'importants moyens avaient été engagés pour la retrouver.

Ce jeudi 29 janvier 2026, "le corps de la jeune fille, retrouvée pendue, va être transporté à l’institut de médecine légale de Bordeaux, afin qu’une autopsie soit réalisée", indique le procureur.

Dans une vidéo, la maman d'Hatyce Halidi Selemani explique que sa fille était harcelée dans son lycée. Le jour de sa disparition, elle avait quitté son établissement scolaire suite à une dispute : "Ma fille n’a jamais fugué, elle n’a jamais dormi chez une copine. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, les élèves au lycée nous ont dit qu'il y a eu une dispute à l'école et qu'elle est partie. L'école ne nous a pas prévenus du tout."

