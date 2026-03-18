[Photos/Vidéos] Volcan : la lave s'étend sur sept kilomètres avant de plonger dans l’océan

L'éruption du Piton de la Fournaise continue d'attirer du monde et de rendre le spectacle toujours plus magique. Entre coulées rougeoyantes et fontaines de laves... Sur les images du prise par l'un des satellites CopernicusEU Sentinel-2, la lave s'étendant sur sept kilomètres, atteignant l'océan Indien et traversant la RN2. C'est la première fois depuis 2007 que la coulée coupe la route et rencontre l'océan (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026, mais il est bien loin le temps où les coulées de lave restaient confinées à la zone du cratère entourant le volcan. Regardez.

C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2. Regardez l'étendue de la lave depuis.

- La lave réchauffe l'océan sur une vingtaine de mètres au large de La Réunion -

En fin de journée, ce lundi, Imaz Press a survolé la coulée la zone où la lave a rencontré l'océan dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026. La rencontre de la lave incandescente et de l'océan réchauffe l'océan Indien sur plusieurs mètres autour de son lieu découlement. Regardez.

En mer, "cela a formé un petit delta - car la lave est faiblement alimentée - mais le choc thermique sur mer a tout de même donné vie à une plage de sable noir en aval des retombées", explique Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'Université de La Réunion. Regardez.

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- Un panache d'acide dans le ciel de l'est de La Réunion -

Volant à plus de 2.000 mètres d'altitude, Nicolas Villeneuve a également "observé un panache acide s'échapper des entrées en mer. La lave entrée dans la mer a transformé la vapeur d'eau en chlorure de sodium (NaCl) qui se change en acide chlorhydrique et n'est pas très bon".

Cela libère "du soufre qui se transforme en acide sulfurique et c'est très mauvais pour la santé". Respirer ce mélange revient à inhaler un air corrosif et abrasif, susceptible d’endommager durablement les poumons. Écoutez Aline Peltier, directrice de l'Observatoire.

La préfecture rappelle qu'il est formellement interdit de quitter la route nationale pour approcher la coulée en d’autres points du Grand-Brûlé, en amont ou en aval de la route nationale.

Ces règles visent d’abord à protéger les visiteurs en raison des risques nombreux et réels liés à la coulée et au site d’éruption, qu’il s’agisse des gaz toxiques, des risques d’effondrement de la zone, ou des risques de brûlure liés à la coulée elle-même".

Chacun est donc invité à adopter un comportement responsable :

- respecter les périmètres de sécurité,

- suivre les consignes des autorités et des accompagnateurs,

- porter une tenue adaptée,

- ne pas exposer inutilement les enfants,

- et éviter toute mise en scène dangereuse.

- Comment aller voir l'éruption ? -

- Sur la commune de Sainte-Rose, la route est fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire est mis en place. - Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend du PR78 au PR82. "Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture. Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières". Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles.

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