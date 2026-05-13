Bordeaux : plus de 1.700 personnes confinées dans un paquebot après un décès, suspicion de gastro-entérite

Plus de 1.700 personnes sont confinées à bord d’un paquebot de croisière arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à Bordeaux en provenance de Brest, après le décès d’un passager et une suspicion d’infection digestive aiguë, a-t-on appris auprès des autorités sanitaires.

Parmi les 1.233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais, outre le nonagénaire décédé, une cinquantaine ont manifesté des troubles gastro-intestinaux et des analyses sont en cours pour détecter la présence éventuelle de norovirus, selon la source qui précise que 514 membres d’équipage sont également à bord.

Le navire de la compagnie Ambassador Cruise Line, parti des Îles Shetland le 6 mai, a fait escale à Belfast, Liverpool et Brest avant de rejoindre Bordeaux, d’où il doit repartir en principe vers l’Espagne.

Mercredi à la mi-journée, il était à quai au centre-ville, sans aucune mesure de sécurité à terre. Des passagers prenaient des photos de la capitale girondine depuis un pont du paquebot.

De premières analyses à bord ont écarté la présence de norovirus mais des analyses complémentaires sont en cours au centre hospitalier de Bordeaux, ont indiqué les autorités sanitaires.

Elles n’excluent pas l’hypothèse d’un problème alimentaire et écartent tout lien avec l’hantavirus, à l’origine du décès récent de trois passagers à bord du bateau de croisière MV Hondius qui reliait Ushuaïa, en Argentine, à l’archipel du Cap-Vert.

Le pic des symptômes, vomissements et diarrhées, est survenu le 11 mai quand le navire était à Brest, selon la source. La victime nonagénaire est décédée avant l’arrivée dans le port breton.

AFP